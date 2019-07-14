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В CERN открыли новую частицу

15.07.2019 17:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В CERN открыли новую частицу
shutterstock.com

Коллаборация CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), в которую входят Институт ядерной физики РАН и Новосибирский государственный университет, открыла два новых состояния бариона, которые, возможно, являются новой частицей Λb (лямбда-б барион) или Σb (сигма-б барион). 

В CERN открыли новую частицу Намажешь ли бозон на хлеб?

Результаты наблюдения, проведенного с помощью Большого адронного коллайдера, были представлены на конференции по физике элементарных частиц The European Physical Society Conference on High Energy Physics, сообщает пресс-служба Института ядерной физики РАН.

Как пояснил кандидат физико-математических наук Павел Кроковный, барион – частица, состоящая из двух легких кварков (u-верхнего и d-нижнего) и тяжелого b-кварка. Открытые недавно возбужденные состояния предсказывались теорией, но раньше их не наблюдали из-за отсутствия статистической базы. 

Для уточнения информации необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц и уточнить кварковую модель. Данные будут верифицированы в рамках нового эксперимента после модернизации Большого адронного коллайдера.

В феврале сообщалось, что открыта новая элементарная частица, относящаяся к классу чармониев. 

 
 
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Ее могут назвать Λb (лямбда-б барион) или Σb (сигма-б барион)
 
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