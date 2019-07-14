Как живут и умирают типичные беларуские мужчина и женщина

Источник материала: KYKY

Ко Всемирному дню народонаселения Белстат подготовил занимательный обзор о гендерном равенстве. На основе этих данных составляем портреты среднестатистических беларуса и беларуски.

Портрет беларуской женщины

Среднестатистической беларуске 43 года. Она – мать подростка, которого родила в 29. Чаще всего она доживает до 79 лет. Впервые вступает в брак в 26.

Ее зарплата – почти 930 рублей, что на 350 рублей меньше, чем у беларуского мужчины. Скорее всего, ее нет в национальном парламенте и в бизнесе (в эти сферы попадает лишь треть женщин). С той же вероятностью она получила высшее образование. Беларуская женщина подрабатывает и нагружена больше, чем мужчина: на ней целиком лежит ведение домашнего хозяйства.

Портрет беларуского мужчины

Среднестатистический беларуский мужчина моложе: ему вот-вот исполнится 37 лет. Но вот умрет он на десять лет раньше, чем беларуска. А вступит в брак в 28 лет.

Беларус получает 1277 рублей в месяц, в дополнительной работе, как правило, не нуждается. У беларуского мужчины примерно вдвое больше шансов занять должность в парламенте или стать бизнесменом. Несмотря на это, он в полтора раза чаще оказывается в числе безработных. Беларуский мужчина трудится на 40 минут дольше, чем женщина: и менее охотно, чем беларуска, заканчивает университет.