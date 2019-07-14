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Американцы вооружат прибрежные боевые корабли «адским огнем»
Источник материала: Tut.by
Военно-морской флот США успешно завершил испытания ракет Hellfire («адский огонь») для класса прибрежных боевых кораблей (LCS). Теперь их можно вооружать ракетами данного класса. Об этом
Испытания проходили в Мейпорте, штат Флорида. Ракета AGM-114L Longbow Hellfire представляет собой оружие класса «земля-поверхность», в составе модуля SSMM (Surface to Surface Missile Module). Ракета должна стать одним из видов вооружения кораблей LCS для работе по наземным целям, модуль оборудован 24 «хеллфайрами».
Оружие оснащается механизмом самонаведения с радаром миллиметрового диапазона, обеспечивающим отслеживание цели и наведение на нее.
Класс прибрежных боевых кораблей — самый молодой во флоте США. Изначально они должны были строиться по модульной схеме в зависимости от назначаемых задач — для действий против целей на берегу, минной и контрминной войны или противолодочных действий. Однако впоследствии кораблестроители перешли к более узкой специализации LCS.
До сих пор ведутся споры о целесообразности строительства прибрежных кораблей и о том, нужны ли они вообще флоту США. Тем не менее, многие военные моряки полагают, что небольшая осадка LCS и возможность заходить во множество мелководных портов еще могут сделать его ценной боевой единицей.
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Новое вооружение позволит им эффективно действовать против целей на берегу.
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