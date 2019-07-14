Американцы вооружат прибрежные боевые корабли «адским огнем»

Источник материала: Tut.by

Военно-морской флот США успешно завершил испытания ракет Hellfire («адский огонь») для класса прибрежных боевых кораблей (LCS). Теперь их можно вооружать ракетами данного класса. Об этом пишет сайт USNI news.

Испытания проходили в Мейпорте, штат Флорида. Ракета AGM-114L Longbow Hellfire представляет собой оружие класса «земля-поверхность», в составе модуля SSMM (Surface to Surface Missile Module). Ракета должна стать одним из видов вооружения кораблей LCS для работе по наземным целям, модуль оборудован 24 «хеллфайрами».

Оружие оснащается механизмом самонаведения с радаром миллиметрового диапазона, обеспечивающим отслеживание цели и наведение на нее.

Класс прибрежных боевых кораблей — самый молодой во флоте США. Изначально они должны были строиться по модульной схеме в зависимости от назначаемых задач — для действий против целей на берегу, минной и контрминной войны или противолодочных действий. Однако впоследствии кораблестроители перешли к более узкой специализации LCS.

До сих пор ведутся споры о целесообразности строительства прибрежных кораблей и о том, нужны ли они вообще флоту США. Тем не менее, многие военные моряки полагают, что небольшая осадка LCS и возможность заходить во множество мелководных портов еще могут сделать его ценной боевой единицей.