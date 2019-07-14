МВФ советует Беларуси повысить пенсионный возраст и увеличить занятость тех, кто старше 55-ти

Источник материала: Tut.by

В своем новом демографическом докладе эксперты МВФ констатируют, что население стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ближайшие 30 лет заметно сократится, в отличие от стран Азии, Африки, Северной и Южной Америк. Причины — низкая рождаемость и миграция. Чтобы сгладить негативные эффекты, в МВФ рекомендуют пойти на некоторые демографические реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Эта рекомендация МВФ касается и Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У сокращения численности населения эксперты видят сразу три минуса. Во-первых, это повлияет на экономический рост, уровень жизни и финансовую стабильность. Во-вторых, из-за старения населения возрастет давление на здравоохранение и пенсионные системы. И в-третьих, стареющее население также повлияет на производительность экономики.

— Не существует единственного или простого способа противостоять этому демографическому давлению, — констатируют эксперты МВФ. — Политика по повышению рождаемости вряд ли компенсирует сокращение рабочей силы. Некоторые страны могут улучшить ситуацию, повысив уровень занятости, особенно среди женщин и работников старшего возраста, а также увеличив пенсионный возраст. (…) Конкретный набор реформ должен быть подобран под каждую страну.

Если говорить о Беларуси, то нам эксперты МВФ советуют в первую очередь сосредоточиться на реформе пенсионного возраста (иными словами, на его повышении).

— Реформа пенсионного возраста, скорее всего, понадобится большинству стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, но особенно целесообразной она будет в Беларуси, Молдове, России, Турции и Украине как с точки зрения численности рабочей силы, так и с точки зрения финансовой устойчивости, — пишут эксперты МВФ.

Следующее, на чем эксперты советуют сфокусироваться Беларуси, — это занятость женщин, а также людей старше 55 лет. Последнее, отмечают эксперты, могло бы быть особенно эффективным.

— Беларусь получила бы значительную выгоду, если бы повысила занятость людей старшего возраста даже без повышения пенсионного возраста, — считают специалисты.

В целом в МВФ отмечают, что в Беларуси, Молдове, а также странах Западных Балкан, «амбициозные реформы» могли бы и вовсе приостановить сокращение рабочей силы в долгосрочном периоде. В отличие от, например, Болгарии и Латвии, где даже с реформами численность рабочей силы в перспетиве сократится на 23%.

МВФ еще в 2016 году настоятельно рекомендовал белорусским властям продолжить пенсионные реформы, чтобы устранить пенсионный разрыв после 2022 года. Среди мер, предлагаемых тогда экспертами, — постепенное повышение порога выхода на заслуженный отдых до 65 и для мужчин, и для женщин.

Напомним, недавно Александр Лукашенко поручил чиновникам проанализировать эффективность пенсионной системы. Эксперты считают , что без продолжения реформ не обойтись. В частности, речь может идти о повышении пенсионного возраста для женщин, пересмотре размеров страховых взносов и переходу на накопительную систему.