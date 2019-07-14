Гуцериев заверил, что строительство Нежинского ГОК будет завершено в срок

Источник материала: Ежедневник





Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината будет завершено в срок, сообщил сегодня журналистам председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев после заседания штаба строительства.

"Мы идем по графику и точно закончим вовремя, как прописано в контракте. Мы отставали по нормативно-технической документации, но сейчас уже вышли в график. Есть на некоторых объектах отставание, может быть, в 30 дней, но это несущественно", - сказал Михаил Гуцериев. В планах - увеличение количества рабочих на объекте, чтобы до конца года выполнить планы по строительству жилья, ЛЭП, подстанции.

"Газопровод мы закончим в сентябре, - отметил председатель совета директоров. - На 50% закончены шахты". "Самое главное, что даст Беларуси этот проект - дополнительная экспортная выручка. Второе - это создание новых рабочих мест. В этом году мы сдаем два жилых дома для сотрудников, еще два - на следующий год", - добавил бинесмен.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, пишет БЕЛТА .