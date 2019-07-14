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Отголоски «попиццот». Белорусы установили рекорд по месячному приросту рублевых вкладов
Источник материала: Tut.by
Рублевые вклады белорусов растут 9 месяцев подряд. При этом в июне депозиты в нацвалюте показали рекордный месячный прирост. Об этом свидетельствует
На начало июля валютные депозиты белорусов составили 6 миллиардов 247,4 миллиона долларов. Это на 89 миллионов долларов больше, чем на начало июня. Напомним, за май вклады в валюте выросли на 158,4 миллиона долларов. За апрель они упали на 7,1 миллиона долларов, а до этого росли на протяжении 4 месяцев.
Рублевые вклады на начало июля составили 4 миллиарда 448,3 миллиона рублей. Эта сумма на 102,7 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. Это рекордный месячный прирост рублевых депозитов как минимум
Напомним, за май они выросли на 62,5 миллиона рублей, за апрель — на 60,2 миллиона рублей, за март — на 55,8 миллиона рублей, за февраль — на 64,3 миллиона рублей, за январь — на 92 миллиона рублей, за декабрь — на 61,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 52,6 миллиона рублей, в октябре — на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До сентября в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.
Белорусы, если судить по
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Рублевые вклады белорусов растут 9 месяцев подряд. При этом в июне депозиты в нацвалюте показали рекордный месячный прирост.
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