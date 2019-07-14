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Отголоски «попиццот». Белорусы установили рекорд по месячному приросту рублевых вкладов

15.07.2019 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рублевые вклады белорусов растут 9 месяцев подряд. При этом в июне депозиты в нацвалюте показали рекордный месячный прирост. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за июнь. При этом валютные вклады в прошлом месяце также выросли.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На начало июля валютные депозиты белорусов составили 6 миллиардов 247,4 миллиона долларов. Это на 89 миллионов долларов больше, чем на начало июня. Напомним, за май вклады в валюте выросли на 158,4 миллиона долларов. За апрель они упали на 7,1 миллиона долларов, а до этого росли на протяжении 4 месяцев.

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Рублевые вклады на начало июля составили 4 миллиарда 448,3 миллиона рублей. Эта сумма на 102,7 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. Это рекордный месячный прирост рублевых депозитов как минимум с сентября 2017 года. 

Напомним, за май они выросли на 62,5 миллиона рублей, за апрель — на 60,2 миллиона рублей, за март — на 55,8 миллиона рублей, за февраль — на 64,3 миллиона рублей, за январь — на 92 миллиона рублей, за декабрь — на 61,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 52,6 миллиона рублей, в октябре — на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До сентября в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Белорусы, если судить по анализу Нацбанка инфляционных ожиданий населения в мае, предпочитают хранить сбережения в валюте. При этом самыми популярными способами хранения денег по-прежнему являются заначки дома и банковские депозиты.

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 

 
 
 
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Рублевые вклады белорусов растут 9 месяцев подряд. При этом в июне депозиты в нацвалюте показали рекордный месячный прирост.
 
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