Что известно о задержанном зампреде Дзержинского райсполкома

Источник материала: Новости Дзержинска

По подозрению в получении взятки силовики задержали заместителя председателя Дзержинского райисполкома по строительству и ЖКХ Николая Жибуля.

В Следственном комитете подтвердили задержание заместителя председателя Дзержинского райисполкома по строительству и ЖКХ Николая Жибуля. Его обвиняют во взяточничестве.

В должности заместителя председателя Дзержинского райисполкома Жибуль работает пару лет, до этого он возглавлял местное ЖКХ. Но и раньше, и теперь многие недовольны его работой. Проблемы по линии ЖКХ тем более бросаются в глаза, что Дзержинск и Фаниполь имеют статус городов-спутников.



Например, микрорайон Макавчицы Дзержинска регулярно затапливало – образовывались глубокие лужи. Местные жители говорили, что они едва ли не плавали. В Фаниполе летом почти месяц могло не быть горячей воды.

При этом в районе не могут вспомнить, когда бы Николай Жибуль признавал ошибки и недоработки.





Когда жители деревни Шатилы пожаловались на ужасное состояние дороги, представители нескольких организаций выехали на место, чтобы выяснить, как исправить ситуацию. Несмотря на то, что дорога была принята на баланс «Дзержинского ЖКХ» и гарантийный срок эксплуатации объекта истек, с учетом позиции зампреда райисполкома Жибуля было решено, что ремонтом займется подрядчик. Хотя там утверждали, что это коммунальщики неправильно грейдируют дорогу.

Однажды на вопрос районки «Как относитесь к критике?» Жибуль ответил в том духе, что зачастую жители сами виноваты в возникающих проблемах. И призвал их относиться с уважением к деятельности службы ЖКХ.

Пару лет назад СМИ опубликовали рассказ матери, которая пожаловалась на то, что ее ребенок мерзнет в группе ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Фаниполя». Заболевшая дочка говорила, что ей было холодно спать и ходить в туалет в саду. Когда мать обратилась к гендиректору «Дзержинского ЖКХ» Николаю Жибулю с вопросом, почему отключили отопление, тот, по ее словам, ответил: «Отопление в вашем детском саду не включим, не ждите!»





Другой житель Фаниполя рассказал, что Жибуль, будучи в должности запреда райисполкома, общался с ним по телефону с употреблением нецензурных слов.

«Когда я дозвонился к нему и рассказал о необходимости устранения проблемы, он резко и с матом ответил, что я должен понимать, что общаюсь с самим заместителем председателя райисполкома. Вообще удивительно, что, несмотря на многие претензии людей по работе ЖКХ, он продолжал оставаться на высоком посту. Игнорировал жалобы и вел себя словно родственник Лукашенко – мол, ему за это ничего не будет. Впрочем, такое впечатление сложилось и о работе всей верхушки райисполкома», – утверждает житель Фаниполя.

По данным следствия, чиновник, используя свои служебные полномочия и действуя в личных интересах, систематически принимал незаконные вознаграждения от представителя коммерческой организации за лоббирование интересов последнего.

По имеющимся сведениям предметом взятки были музыкальный инструмент — валторна, швейцарские часы и иные дорогостоящие товарно-материальные ценности.





Фото: dzr.by