Какая обувь будет модной этой осенью

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Ботильоны с квадратным носком
Различные дизайнерские дома обыгрывали эту тему в своих коллекциях:
Alexander McQueen предложил стильную высокую модель из глянцевой кожи практически без особых ухищрений, привлекает лишь нарочито яркий красный цвет внутренней поверхности каблука;
Altuzarra дополнил классические полусапожки с квадратным носком стильным металлическим аксессуаром на боку;
Calvin Klein представила ботинки на шнуровке в серебристом цвете;
Bevza обыграла тему в белых туфлях.
Обувь в гусиную лапку, клетку, полоску
Такие модели оттягивают на себя внимание в любом луке, поэтому под стильные яркие сапоги или ботинки подберите одежду в однотонном исполнении. «Звериные» принты использовались на подиуме в коллекциях таких модных домов:
Balenciaga предложила высокие сапоги с «гусиными лапками» на высоком устойчивом каблуке;
она же – Balenciaga – представила осенние сапоги в черно-белую клетку на высоком черном каблуке;
Marques’Almeida обратила внимание на желтые сапоги в черную клетку, в них используется особая форма каблука;
подобные сапоги в красном цвете, но на шпильке, предложил Michael Kors;
в коллекции Dior были замечены осенние сапоги в стиле пэчворк;
Rejina Pyo представила стильные низкие ботинки на оригинальном каблуке со змеиным принтом.
Обувь на шпильке
Обувь на высокой шпильке визуально удлиняет ногу, делает фигуру женщины более стройной и изящной. Поэтому многие модельеры и дизайнеры использовали эти уже ставшие классическими модели в своих коллекциях, но добавили некоторые «вкусности»:
Carolina Herrera предложила тонкие ботинки с острым носком на вызывающей шпильке в переливающемся блестящем сером цвете;
Miu Miu представила ботинки в интересной обрезанной форме в гороховом принте;
Brock Collection пошила сапоги с цветочным принтом, повторяющемся в платье – вышло очень по-французски;
Michael Kors предложила принт, напоминающий облицовку сапогов кружевом, тоненькая шпилька делает модель невесомой.
Модели в стиле милитари
Милитари удерживает внимание модниц уже не первый сезон, в этом году этот стиль использовался в направлении casual, его заметили в коллекциях таких дизайнерских домов:
Michael Kors Collection обула своих моделей в тяжелые солдатские ботинки;
John Elliot выразил этот стиль в нарочито толстой и грубой подошве ботинок;
Jonathan Simkhai обыграл тему в черных ботинках на грубой шнуровке.