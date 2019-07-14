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Какая обувь будет модной этой осенью

15.07.2019 17:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Какая обувь будет модной этой осенью
АиФ

Эксперты говорят, что выделяются 4 направления, на которые следует обратить внимание:

  • ботильоны с квадратным носком;
  • обувь в гусиную лапку, клетку, полоску;
  • зимние сапоги на шпильке;
  • модели в стиле милитари.

Если вас интересует модная обувь, зайдите на сайт Miraton.ua, в этом интернет-магазине новинки всегда появляются в самом начале сезона. Вы сможете приобрести осенние ботинки или зимние сапоги из последних коллекций известных дизайнеров.

Ботильоны с квадратным носком

Различные дизайнерские дома обыгрывали эту тему в своих коллекциях:

  • Alexander McQueen предложил стильную высокую модель из глянцевой кожи практически без особых ухищрений, привлекает лишь нарочито яркий красный цвет внутренней поверхности каблука;
  • Altuzarra дополнил классические полусапожки с квадратным носком стильным металлическим аксессуаром на боку;
  • Calvin Klein представила ботинки на шнуровке в серебристом цвете;
  • Bevza обыграла тему в белых туфлях.

Обувь в гусиную лапку, клетку, полоску

Такие модели оттягивают на себя внимание в любом луке, поэтому под стильные яркие сапоги или ботинки подберите одежду в однотонном исполнении. «Звериные» принты использовались на подиуме в коллекциях таких модных домов:

  • Balenciaga предложила высокие сапоги с «гусиными лапками» на высоком устойчивом каблуке;
  • она же – Balenciaga – представила осенние сапоги в черно-белую клетку на высоком черном каблуке;
  • Marques’Almeida обратила внимание на желтые сапоги в черную клетку, в них используется особая форма каблука;
  • подобные сапоги в красном цвете, но на шпильке, предложил Michael Kors;
  • в коллекции Dior были замечены осенние сапоги в стиле пэчворк;
  • Rejina Pyo представила стильные низкие ботинки на оригинальном каблуке со змеиным принтом.

Обувь на шпильке

Обувь на высокой шпильке визуально удлиняет ногу, делает фигуру женщины более стройной и изящной. Поэтому многие модельеры и дизайнеры использовали эти уже ставшие классическими модели в своих коллекциях, но добавили некоторые «вкусности»:

  • Carolina Herrera предложила тонкие ботинки с острым носком на вызывающей шпильке в переливающемся блестящем сером цвете;
  • Miu Miu представила ботинки в интересной обрезанной форме в гороховом принте;
  • Brock Collection пошила сапоги с цветочным принтом, повторяющемся в платье – вышло очень по-французски;
  • Michael Kors предложила принт, напоминающий облицовку сапогов кружевом, тоненькая шпилька делает модель невесомой.

Модели в стиле милитари

Милитари удерживает внимание модниц уже не первый сезон, в этом году этот стиль использовался в направлении casual, его заметили в коллекциях таких дизайнерских домов:

  • Michael Kors Collection обула своих моделей в тяжелые солдатские ботинки;
  • John Elliot выразил этот стиль в нарочито толстой и грубой подошве ботинок;
  • Jonathan Simkhai обыграл тему в черных ботинках на грубой шнуровке.

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Модницы уже думают о том, чем они будут удивлять своих поклонников осенью. Интересны ведущие тренды сезона осень-зима 2019 года.
 
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