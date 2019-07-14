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В деревне на родине Лукашенко интернет в несколько раз быстрее, чем в центре Минска

15.07.2019 17:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инфраструктурный оператор передачи данных BeCloud запустил карту покрытия страны связью стандарта LTE. Можно посмотреть зоны покрытия и проверить среднюю скорость базовых вышек. Например, оказалось,  что на родине Александра Лукашенко — в деревне Александрия — базовая станция обеспечивает среднюю скорость в 32,22 Мбит/сек. И это в несколько раз выше, чем у многих базовых станций в центре Минска. Об этом пишет The Village Беларусь.

На карте видно, что связью LTE охвачены почти все города и поселки в стране, за некоторым исключением: например, ее нет в Бегомле, Высоком, Телеханах, Давыд-Городке, Турове, Оболи, Улле, Друе, Нарочи и других.


На карте можно включить отображение базовых станций и посмотреть на характеристики вышек.

Вот что показывает по Александрии.


У многих вышек в центре столицы средняя скорость держится на уровне 11-18 Мбит/сек. Но есть показатели и еще ниже. Например, вышка у Дворца независимости дает 10,11 Мбит/сек, базовая станция у Дома правительства, на улице Советской, дает среднюю скорость лишь в 9,32 Мбит/сек. На улице Октябрьской и того меньше: 9,05 Мбит/сек. Еще меньше на Привокзальной площади: 4,97 Мбит/сек. Одна из самых низких скоростей — у станции метро «Борисовский тракт»: всего 3,58 Мбит/сек.




Но есть в Минске и высокие скорости: так, базовая станция на Кирова, 8, дает 33,84 Мбит/сек. Одна из самых высоких скоростей — у базовой станции на проспекте Победителей, 20: там средняя составляет аж 41,13 Мбит/сек.


 
Теги: Минск
 
 
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Об этом свидетельствует карта покрытия страны связью стандарта LTE.
 
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