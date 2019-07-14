Любители компьютерных гонок водят хуже других автомобилистов - исследование

Источник материала: Интерфакс

Исследовательская компания Censuswide утверждает, что любители гоночных симуляторов чаще нарушают ПДД, чем водители, не являющиеся поклонниками таких игр.

Эксперты опросили 1250 автовладельцев в Великобритании и выяснили, в частности, что 26% геймеров имеют два и более штрафов за превышение скорости. Среди прочих этот показатель составил 17%.

Также исследование показало, что виртуальные гонщики, по десятибалльной шкале, оценивают свои реальные навыки вождения в среднем в 8,7, при общем показателе в 7,84.

Любопытно, что из всех опрошенных 59% посчитали, что игры создают нереалистич­ные ожидания от вождения на реальных дорогах, 55% призвали игроделов уделять больше внимания проработке виртуальных миров с точки зрения реалистичности опасностией, возникающих при вождении.