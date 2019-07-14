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RAEX-Europe повысило кредитный рейтинг Беларуси в инвалюте с "В-" до "В"

15.07.2019 16:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Рейтинговое агентство RAEX-Europe повысило суверенный кредитный рейтинг Беларуси в инвалюте с "В-" до "В" с "позитивным" прогнозом, сказано в пресс-релизе агентства.

Также на уровне "В" с "позитивным" прогнозом подтвержден суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в нацвалюте.

В сообщении отмечается, что повышение рейтинга в инвалюте "отражает укрепление внешней позиции государства с учетом увеличения международных резервов, снижения волатильности обменного курса и окончательной либерализации валютного режима со снятием валютных ограничений".

"Мы сохранили позитивный прогноз по обоим рейтингам, что отражает высокую вероятность их повышения в ближайшем будущем. Мы можем повысить рейтинги в случае частичного или полного снятия неопределенности в отношении дополнительной финансовой поддержки со стороны России, наряду с общим снижением уровня долларизации", - отметил заместитель директора  RAEX-Europe Владимир Горчаков.

"Стабильность национальной валюты и рост резервов, а также снятие всех законодательных ограничений на валютные операции, позволили нам выровнять вероятность дефолта в национальной и иностранной валютах", - отмечается в сообщении.

Эксперты агентства также отмечают стабильный экономический рост в Беларуси, снижение долговой нагрузки правительства и улучшение качества фискальной политики.

Одновременно RAEX-Europe ожидает замедление темпов роста ВВП Беларуси в 2019 году до 1,5-1,8% (с 3% в 2018 году) и исполнение бюджета страны с дефицитом на уровне 3% ВВП после ряда лет с профицитным исполнением бюджета.

В качестве сдерживающих экономический рост факторов эксперты агентства называют сокращение объемов нефтепереработки из-за технических проблем с поставками нефти из России и текущие структурные реформы на фоне замедления темпов роста в России и Еврозоне. "В краткосрочной перспективе возможно ухудшение прогноза в случае резкого роста волатильности цен и спроса на основные экспортируемые товары, а также повышения прямых издержек нефтепереработки при отсутствии компенсаций за негативные последствия от налогового маневра в России", - сказано в сообщении.

Также эксперты отмечают "высокую чувствительность" внешнего госдолга Беларуси "к изменениям в отношениях между двумя странами (между Беларусью и РФ – ИФ), которые могут повлиять на текущие и будущие кредитные соглашения".

Негативное влияние на кредитоспособность Беларуси оказывает также высокая подверженность валютному риску и возможный рост госдолга с учетом неблагоприятного прогноза доходов бюджета. "В среднесрочной перспективе ожидается ухудшение показателей исполнения бюджета, вследствие постепенного осуществления Россией налогового маневра в нефтяной отрасли. Власти Беларуси предварительно оценивают убытки в размере до $400 млн в 2019 году с увеличением до $2 млрд к 2024 году", - отмечается в пресс-релизе.

При этом эксперты агентства считают низкими шансы Беларуси на получение компенсации от РФ в связи с допрасходами из-за налогового маневра.  "Как следствие, ожидаем отвлечение бюджетных средств на покрытие расходов государственных нефтеперерабатывающих заводов. В связи с этим мы считаем, что дисбаланс будет нарастать, и для поддержания социальных расходов, которые ожидаются в связи с президентскими выборами 2020 года, на необходимом уровне, вероятно увеличение долговой нагрузки государства", - сказано в сообщении.

Минфин Беларуси не использует рейтинги RAEX-Europe в качестве официальных.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рейтинговое агентство RAEX-Europe повысило суверенный кредитный рейтинг Беларуси в инвалюте с "В-" до "В" с "позитивным" прогнозом, сказано в пресс-релизе агентства. Также...
 
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