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Кредитный рейтинг Беларуси повысили до уровня В

15.07.2019 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Кредитный рейтинг Беларуси повысили до уровня В

Агентство RAEX-Europe повысило кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с уровня В- до В и подтвердило уровень В в национальной валюте с позитивным прогнозом по обоим рейтингам.

"Данное действие отражает укрепление внешней позиции государства с учетом увеличения международных резервов, снижения волатильности обменного курса и окончательной либерализации валютного режима со снятием валютных ограничений. Наряду с этим рейтинг поддерживается стабильным экономическим ростом, снижением долговой нагрузки правительства и улучшением качества фискальной политики", - подчеркнули в RAEX-Europe.

По оценке агентства, рейтинг сдерживают в том числе скрытые риски в банковском секторе и недостаточно развитый внутренний финансовый рынок, что ограничивает эффективность денежно-кредитной политики.

"Мы сохранили позитивный прогноз по обоим рейтингам, что отражает высокую вероятность их повышения в ближайшем будущем. Можем повысить рейтинги в случае частичного или полного снятия неопределенности в отношении дополнительной финансовой поддержки со стороны России наряду с общим снижением уровня долларизации", - отмечается в пресс-релизе агентства. Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) - европейское рейтинговое агентство, аффилированное с международной группой рейтинговых агентств RAEX.

С 2015 года агентство аккредитовано Европейским регулятором по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и имеет официальный статус института внешней оценки кредитоспособности (ECAI), пишет БЕЛТА.

 
 
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Агентство RAEX-Europe повысило кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с уровня В- до В и подтвердило уровень В в национальной валюте с позитивным прогнозом по...
 
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