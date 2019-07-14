При обрушении здания в Индии погибли как минимум 14 человек

Источник материала: СТВ

Новости Индии. Не менее 14 человек погибли в результате обрушения здания в северном индийском штате Химачал-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – военнослужащие.

Более 40 граждан удалось извлечь из-под завалов. Все они проходят лечение в близлежащих больницах. Вероятнее всего, причиной катастрофы стали просевший фундамент и проливные дожди.







