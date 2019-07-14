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В Украине корью заболели более 56 тысяч жителей с начала 2019 года

15.07.2019 17:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. С начала 2019 года корью в Украине заболели более 56 тысяч граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 18 скончались от осложнений.

Больше всего новых случаев кори зарегистрировали в Киеве, а также Хмельницкой, Черновицкой, Киевской и Закарпатской областях. Хотя в стране активно ведется вакцинация населения, в больницы продолжают поступать пациенты с подозрением на опасное заболевание.

В Украине корью заболели более 56 тысяч жителей с начала 2019 года

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Новости Украины. С начала 2019 года корью в Украине заболели более 56 тысяч граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 18 скончались от осложнений. ...
 
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