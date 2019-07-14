|
В Украине корью заболели более 56 тысяч жителей с начала 2019 года
Источник материала: СТВ
Новости Украины. С начала 2019 года корью в Украине заболели более 56 тысяч граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 18 скончались от осложнений.
Больше всего новых случаев кори зарегистрировали в Киеве, а также Хмельницкой, Черновицкой, Киевской и Закарпатской областях. Хотя в стране активно ведется вакцинация населения, в больницы продолжают поступать пациенты с подозрением на опасное заболевание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. С начала 2019 года корью в Украине заболели более 56 тысяч граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 18 скончались от осложнений. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)