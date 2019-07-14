В Украине корью заболели более 56 тысяч жителей с начала 2019 года

Источник материала: СТВ

Новости Украины. С начала 2019 года корью в Украине заболели более 56 тысяч граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 18 скончались от осложнений.

Больше всего новых случаев кори зарегистрировали в Киеве, а также Хмельницкой, Черновицкой, Киевской и Закарпатской областях. Хотя в стране активно ведется вакцинация населения, в больницы продолжают поступать пациенты с подозрением на опасное заболевание.



