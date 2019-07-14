|
В Могилёве в аварии пострадали 27-летняя женщина и 4-летний ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 июля в Могилёве Renault Logan не пропустил ехавший навстречу Mazda.
Как
В результате столкновения пострадали пассажиры Renault. 27-летняя женщина и 4-летний ребёнок были госпитализированы.
Отмечается, что ребёнок ехал на заднем сиденье без детского удерживающего устройства.
Летом 2019 года в Минске на перекрёстке возле ГУМа столкнулись два Volkswagen.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 13 июля в Могилёве Renault Logan не пропустил ехавший навстречу Mazda. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, авария произошла на пересечении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)