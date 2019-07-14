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В Могилёве в аварии пострадали 27-летняя женщина и 4-летний ребёнок

15.07.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 июля в Могилёве Renault Logan не пропустил ехавший навстречу Mazda.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, авария произошла на пересечении улиц Ленинской и Курако. 35-летний местный житель за рулём Renault совершал поворот на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу Mazda.

В результате столкновения пострадали пассажиры Renault. 27-летняя женщина и 4-летний ребёнок были госпитализированы.

Отмечается, что ребёнок ехал на заднем сиденье без детского удерживающего устройства.

Летом 2019 года в Минске на перекрёстке возле ГУМа столкнулись два  Volkswagen.

Пострадали два человека – подробности здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13 июля в Могилёве Renault Logan не пропустил ехавший навстречу Mazda. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, авария произошла на пересечении...
 
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