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Откуда берётся летняя простуда и как с ней бороться? Рассказывают врачи

15.07.2019 17:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Возможно ли простудиться летом, когда за окном светит солнце, а температура на термометре зашкаливает? Оказывается, в летний период простудиться даже легче, чем зимой. Рассказываем, каковы же причины летних заболеваний и как лучше лечиться.

Откуда берётся летняя простуда и как с ней бороться? Рассказывают врачи
Фото: instagram.com/ladykrasotka/

Жизнеспособность вирусов и бактерий, которые вызывают грипп и ОРЗ, одинакова в любое время года. Поэтому подхватить болячку можно и в самый знойный день.

Первая причина – резкие перепады температур. Обычно это происходит во время отдыха на пляже. Температура тела нагревается под воздействием солнца, и, если резко зайти в прохладную воду, может произойти переохлаждение.

Откуда берётся летняя простуда и как с ней бороться? Рассказывают врачи
Фото: instagram.com/med_bolnica_ru/

Рецепт имбирного чая от простуды. Подробнее – здесь.

Еще один вариант – когда вы из душного автомобильного салона зашли в комнату с кондиционером. В этом случае врачи советуют помнить одно правило: температура кондиционера не должна быть ниже уличной больше, чем на 3°C.

Когда жара не дает покоя и хочется освежиться, многие открывают окна, создавая при этом сквозняк. Тогда кроме простуды можно заработать воспаление тройничного нерва в шее.

Откуда берётся летняя простуда и как с ней бороться? Рассказывают врачи
Фото: instagram.com/medicalon/

То, что спасает многих от жары – это мороженое и холодные напитки. Но и они могут спровоцировать появление простуды, ангины и даже ларингита.

Так что же делать, чтобы не заболеть летом и не испортить себе отпуск? В случае с переохлаждением во время купания медики советуют резко не нырять. Стоит заходить в воду постепенно или посидеть в тени, чтобы немного снизить температуру тела.

Откуда берётся летняя простуда и как с ней бороться? Рассказывают врачи
Фото: instagram.com/med_bolnica_ru/

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Чтобы не заболеть от сквозняка, нельзя стоять прямо под потоками воздуха из кондиционера. А после того, как вышли из воды, вытирайте тело полотенцем, чтобы не простудиться от порыва ветра.

А что касается напитков и мороженого, то тут все просто. Дайте мороженому немного постоять в комнате, а охлажденные напитки пейте маленькими глотками.

Откуда берётся летняя простуда и как с ней бороться? Рассказывают врачи
Фото: instagram.com/med_bolnica_ru/

Кстати, в странах с жарким климатом люди спасаются не холодными, а горячими напитками: зеленый и черный чай, каркаде. Таким образом, улучшается терморегуляция и организм охлаждается естественным путем.

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Не отчаивайтесь, если простуда все-таки не обошла вас стороной. Пейте больше жидкости, ешьте фрукты и овощи, богатые витаминами, и дышите свежим воздухом!

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