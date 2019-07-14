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Участники клуба ретротехники навестили воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автовыставка с доставкой. Участники клуба ретротехники из Могилева устроили праздник для воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антиквар на колесах «зарулил» прямо под окна к ребятам с полным багажником подарков. Волонтеры привезли одежду и обувь, игрушки и спортивный инвентарь. И, конечно, устроили мини-путешествие на старинных авто.
Диана Чечунова, воспитанница детского дома семейного типа:
Алексей Макаренко, участник Могилевского клуба ретроавтомобилей «Молодая гвардия»:
Родители-воспитатели Наталья и Иван Чечуновы впервые взяли приемных детей в свою семью три года назад. Сейчас их семеро, из которых четверо – приемные. В ближайшее время ждут пополнение: со дня на день приедут еще две сестрички. Так что волонтерская помощь весьма кстати, особенно в деле сплочения семьи.
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Участники клуба ретротехники навестили воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе
Новости Беларуси. Автовыставка с доставкой. Участники клуба ретротехники из Могилева устроили праздник для воспитанников детского дома семейного типа в...
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