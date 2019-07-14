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Участники клуба ретротехники навестили воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе

15.07.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автовыставка с доставкой. Участники клуба ретротехники из Могилева устроили праздник для воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники клуба ретротехники навестили воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе

Антиквар на колесах «зарулил» прямо под окна к ребятам с полным багажником подарков. Волонтеры привезли одежду и обувь, игрушки и спортивный инвентарь. И, конечно, устроили мини-путешествие на старинных авто.

Участники клуба ретротехники навестили воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе

Диана Чечунова, воспитанница детского дома семейного типа:
Очень много положительных эмоций, потому что не каждый день приезжают такие раритетные автомобили. Удивлена тем, что есть еще такие автомобили, в таком хорошем состоянии, что на них даже еще можно покататься.

Участники клуба ретротехники навестили воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе

Алексей Макаренко, участник Могилевского клуба ретроавтомобилей «Молодая гвардия»:
Радость посмотреть на этих детей, как они радуются. Вспомню цитату из своего любимого фильма «Берегись автомобиля»: я тебе помог, а ты – мне. Думаю, когда-нибудь кто-то отзовется и на мои проблемы, поможет. Все люди – братья.

Родители-воспитатели Наталья и Иван Чечуновы впервые взяли приемных детей в свою семью три года назад. Сейчас их семеро, из которых четверо – приемные. В ближайшее время ждут пополнение: со дня на день приедут еще две сестрички. Так что волонтерская помощь весьма кстати, особенно в деле сплочения семьи.

Участники клуба ретротехники навестили воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе

Участники клуба ретротехники навестили воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе

Участники клуба ретротехники навестили воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе

Участники клуба ретротехники навестили воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе

Участники клуба ретротехники навестили воспитанников детского дома семейного типа в Дрибинском районе

Люди в материале: Алексей Макаренко
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Автовыставка с доставкой. Участники клуба ретротехники из Могилева устроили праздник для воспитанников детского дома семейного типа в...
 
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