﻿ Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

15.07.2019 16:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разрешена главная интрига «Славянского базара». Распределены места среди исполнителей эстрадной песни, которые два дня сражались за победу во взрослом конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, «Гран-при» международного форума уезжает в Казахстан. Его обладатель – Адильхан Макин.

Грузия и Израиль набрали одинаковое количество балов. Но, по условиям конкурса, первое место не делится. Поэтому жюри пришлось провести немало времени в жарких спорах и сделать свой выбор. Таким образом, первая премия у Грузии, второе место разделили Беларусь и Израиль, третье – у исполнителей из России и Украины.

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Адильхан Макин, обладатель «Гран-при» Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):
Три года я шел к этой победе, три года подряд я участвовал на отборочном туре у нас, в Казахстане. На третий год я попал сюда наконец-таки. Еще и под третьим номером выступал. Хорошо, что не третье место.

Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Финальное шоу «Славянского базара» еще впереди. Вечером организаторы обещают грандиозный концерт и целую россыпь звездных имен: Ирина Дорофеева, Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Надежда Кадышева, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, MBAND, Ольга Бузова и другие. В программе также премьера песни Софии Ротару, которую приготовили специально для «Славянского базара».    

Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»

Ваня Здонюк о «Славянском базаре-2019»: «Мне хочется оказаться в тройке лидеров»

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Люди в материале: Адильхан Макин
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Разрешена главная интрига «Славянского базара». Распределены места среди исполнителей эстрадной песни, которые два дня сражались за победу во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рейтинг WTA. Соболенко вернулась в топ-10
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика