﻿ МВД - верующим: поборы будут. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД - верующим: поборы будут

15.07.2019 17:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщается на сайте БХД, сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец получил ответ на коллективное обращение, подписанное сотнями верующих разных конфессий, с требованием отменить печально известное "Постановление №49" Совета министров об оплате за массовые некоммерческие мероприятия.
1 из 3
Начальник Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел В.А. Дубовец считает, что для проведения религиозных и вообще некоммерческих негосударственных мероприятий в Беларуси созданы все условия - и никаких изменений законодательства, в частности, "Постановления № 49", не требуется.

Напомним, 11 июня в Совет министров Беларуси было подано коллективное обращение верующих всех христианских конфессий с требованием отменить постановление Совмина №49.

"Согласно статьям 24 и 45 Конституции, государство гарантирует защиту жизни граждан от любых противоправных посягательств и право на охрану здоровья. В свою очередь граждане Республики Беларусь участвуют в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и других платежей. С налогов и пошлин граждан формируется государственный бюджет, из которого финансируется милиция и охрана здоровья", - утверждали подписчики.

Верующие требовали отменить постановление Совета Министров № 49 от 24.01.2019 «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия».

В начале июля Белорусская греко-католическая церковь вынуждена была отказаться от проведения ежегодного паломничества Витебск-Полоцк, так как местная милиция потребовала от священников заплатить за ее услуги 3000 рублей.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщается на сайте БХД, сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец получил ответ на коллективное обращение, подписанное сотнями...
 
Новости дня
Новости разные
 
На базе ААТ «Буеўшчына» прайшоў выязны семінар «Аб рабоце кадраў ідэалагічнай вертыкалі ў працоўных калектывах Шаркаўшчынскага раёна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика