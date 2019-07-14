Американская нефть на белорусских заводах - спасение для Лукашенко

Маршал Голдман в 2008 году справедливо ввел термин "силогархия" относительно господствующего в России системы власти.





История, которая длится с апреля относительно грязной российской нефти в нефтепроводной системе России "Дружба", показывает конфликт между двумя российскими силогархами Путина и ничтожность энергетической политики лидера Беларуси Александра Лукашенко.





Последний стал заложником разборок между Игорем Сечиным, всемогущим главой Роснефти и силогархом # 2 Николаем Токаревым, могущественным главой российской нефтетранспортной монополии Транснефть.





Сначала история с грязной российской нефтью обещала Лукашенко неплохие политические и экономические дивиденды.





Он получил (как считал) рычаг давления на Кремль, требуя компенсаций за несоблюдение доходов от сбоев в транзите российской нефти в Европу и вреда его нефтеперерабатывающей промышленности от использования грязной нефти в качестве сырья. Однако, в отличие от Казахстана, который получает свою компенсацию, Россия не спешит делать это для Беларуси.





В Москве понимают, что у Минска нет альтернативы и, немного побрыкавшись, Лукашенко будет просить Москву о новых скидках на нефть и газ. Этим успешно пользуются в Кремле.





Хотя в действительности альтернатива для Минска есть, было бы только желание. Чтобы понять это, достаточно взглянуть внимательно на соседей Беларуси.









Первый вариант - Украина. В порт Одессы недавно пришвартовался танкер «Wisdom Venture» с 75 тысячами тонн нефти из США. Это первый в истории транспорт американской нефти, прибывший в Украину. Также сейчас в этот украинский порт периодически заходят танкеры с нефтью и из Азербайджана.





Легкая нефть сорта Bakken, добываемая в штатах Северная Дакота и Монтана, могла бы поступать через Одессу и украинскую систему нефтепроводов и в Беларусь. Тем более, что схема альтернативных поставок азербайджанской нефти в Беларусь была практически опробована еще 10 лет назад.





Второй вариант - Польша. В первом полугодии 2019 года польский нефтепорт в Гданске принял на 30% нефти больше, чем за идентичный период предыдущего года. В целом это 8,3 млн. тонн. Это стало результатом ситуации с российской грязной нефтью в трубах «Дружбы».





Нефтепорт подтвердил свое стратегическое значение. Руководитель польского нефтетранспортного оператора Игорь Василевский сказал:





«Это проверка, которую мы, как думаю, прошли, так как клиенты на автозаправочных станциях не почувствовали недостатка горючего - ни дизельного топлива, ни бензина. Все элементы этого механизма прошли экзамен...».





Сам Гданский нефтепорт вряд ли мог бы помочь Лукашенко напрямую - у Беларуси нет выхода к морю. Но нефть оттуда можно получать, по примеру Чехии, или с юга - через Украину, или с севера - через латвийский Вентспилс или литовский Бутинге.





К слову, Чехия еще в 90-х построила короткий интерконнектор с немецким трубопроводом и получила выход на итальянский терминал в Триесте, через который закупает нероссийскую нефть, балансируя аппетиты русских.





Понятно, что американская нефть на белорусском нефтеперерабатывающем заводе стала бы шоком для россиян. Подобно тому, как сейчас они визжат по поводу нефти из США в Украине.





Но почему бы и нет? Ведь Лукашенко может уверенно аргументировать - "кремлевские силогархи своим конфликтом портят жизнь белорусским потребителям, я вынужден использовать альтернативные варианты".





Пока же белорусский лидер пытается выиграть себе дополнительное время, обсуждая кремлевский проект аншлюса его страны.





При этом, белорусские эмиссары отправлены в Украину и Латвию, прощупывая альтернативу поставок энергоресурсов в Беларусь. Ведь следующий танкер с нефтью из США в Украину поступит уже в августе, создавая тенденцию для наращивания объемов и географии распространения американских энергоносителей в регионе.





История с грязной российской нефтью будет продолжаться до тех пор, пока один российский силогарх Сечин не добьется своего от другого силогарха - Токарева, (куратора Путина во время его службы в Восточной Германии).





Сечин хочет инкорпорировать Транснефть в Роснефть. В этой схеме Лукашенко - трофей, который Сечин подаст Путину, чтобы получить контроль над Транснефтью и белорусскими нефтетранспортными и нефтеперерабатывающими активами для империи Роснефти.





Часики тикают.