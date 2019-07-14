Шок! Около 300 белорусов умерли на работе всего за полгода









TUT.BY Власти хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм и гибели на производстве, но пока изменения, чтобы улучшить ситуацию, не приняты, пишет





По оперативным данным Департамента госинспекции труда, в январе — июне 2019 года в организациях страны умерли и погибли 279 работников.





— Смерть 226 человек не связана с производством, из них 190 скончались исключительно из-за состояния своего здоровья, 5 — в результате суицида, а остальные получили смертельные травмы при выполнении действий, не связанных с интересами нанимателей, — уточняют в департаменте. — По предварительным сведениям, смертельные травмы, связанные с производством, получили 53 человека, в том числе 27 — по вине нанимателя. В момент гибели 4 работника находились в состоянии алкогольного опьянения.





В январе — июне 2018 года умерли или погибли на рабочем месте 286 человек, производственными признали 79 случаев. Для сравнения: за первое полугодие 2017-го в результате несчастных случаев на производстве погибли 58 работников.









Напомним, власти из-за роста травматизма и случаев производственной гибели на работе хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм на производстве. Одно из предложений — не выплачивать их, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.





Премьер-министр Сергей Румас в апреле этого года сообщил, что Минтруда подготовило дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда.





«Главное направление — сокращение ручного труда. Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя, это прежде всего совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков», — сообщала министр труда Ирина Костевич.





Причиной подготовки дополнительных мер для безопасных условий труда стала негативная тенденция роста уровня производственного травматизма.





Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших — на 29 человек, тяжело травмированных — на 107 человек, получивших другие травмы — на 195 человек).