﻿ Шок! Около 300 белорусов умерли на работе всего за полгода. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шок! Около 300 белорусов умерли на работе всего за полгода

15.07.2019 17:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Из-за несчастных случаев на производстве в январе — июне погибли 53 работника, сообщают в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда. Всего же на рабочем месте за 6 месяцев погибли или умерли 279 работников, но большинство случаев признали непроизводственными.



Власти хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм и гибели на производстве, но пока изменения, чтобы улучшить ситуацию, не приняты, пишет TUT.BY

По оперативным данным Департамента госинспекции труда, в январе — июне 2019 года в организациях страны умерли и погибли 279 работников.

— Смерть 226 человек не связана с производством, из них 190 скончались исключительно из-за состояния своего здоровья, 5 — в результате суицида, а остальные получили смертельные травмы при выполнении действий, не связанных с интересами нанимателей, — уточняют в департаменте. — По предварительным сведениям, смертельные травмы, связанные с производством, получили 53 человека, в том числе 27 — по вине нанимателя. В момент гибели 4 работника находились в состоянии алкогольного опьянения.

В январе — июне 2018 года умерли или погибли на рабочем месте 286 человек, производственными признали 79 случаев. Для сравнения: за первое полугодие 2017-го в результате несчастных случаев на производстве погибли 58 работников.


Напомним, власти из-за роста травматизма и случаев производственной гибели на работе хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм на производстве. Одно из предложений — не выплачивать их, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Премьер-министр Сергей Румас в апреле этого года сообщил, что Минтруда подготовило дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда. 

«Главное направление — сокращение ручного труда. Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя, это прежде всего совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков», — сообщала министр труда Ирина Костевич.

Причиной подготовки дополнительных мер для безопасных условий труда стала негативная тенденция роста уровня производственного травматизма. 

Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших — на 29 человек, тяжело травмированных — на 107 человек, получивших другие травмы — на 195 человек).
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за несчастных случаев на производстве в январе — июне погибли 53 работника, сообщают в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда. Всего же на...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВФ советует Беларуси повысить пенсионный возраст и увеличить занятость тех, кто старше 55-ти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика