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Даешь равноправие! В фильме о Бонде появится новый агент 007 - темнокожая женщина
Источник материала: Партизан
В 25-м фильме об агенте службы внешней разведки Великобритании Джеймсе Бонде роль агента 007 досталась британской темнокожей актрисе Лашане Линч,
Правда, актриса не станет новым Бондом, его по-прежнему будет играть актер Дэниел Крейг
По сюжету Бонд выйдет на пенсию и поедет отдыхать на Ямайку, его кодовое имя — агент 007 — отдадут другому оперативнику, персонажу Лашаны Линч. В итоге она станет напарницей главного героя.
По данным издания, решение сделать агентом 007 женщину приняли под влиянием соавтора фильма, феминистки Фиби Уоллер-Бридж.
«Конечно, Бонда будет привлекать новая женщина-агент 007, и он попробует свои обычные приемы соблазнения, но будет сбит с толку, когда они не сработают с молодой, блестящей темнокожей женщиной, которая в основном закатывает глаза и не собирается прыгать в его кровать. Точно не в начале», — процитировали в издании источника.
Режиссером предстоящего фильма будет Кэри Фукунага. Дата премьеры — 8 апреля 2020 года.
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В 25-м фильме об агенте службы внешней разведки Великобритании Джеймсе Бонде роль агента 007 досталась британской темнокожей актрисе Лашане Линч, сообщает Daily Mail со...
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