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Даешь равноправие! В фильме о Бонде появится новый агент 007 - темнокожая женщина

15.07.2019 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 25-м фильме об агенте службы внешней разведки Великобритании Джеймсе Бонде роль агента 007 досталась британской темнокожей актрисе Лашане Линч, сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Правда, актриса не станет новым Бондом, его по-прежнему будет играть актер Дэниел Крейг

По сюжету Бонд выйдет на пенсию и поедет отдыхать на Ямайку, его кодовое имя — агент 007 — отдадут другому оперативнику, персонажу Лашаны Линч. В итоге она станет напарницей главного героя.

По данным издания, решение сделать агентом 007 женщину приняли под влиянием соавтора фильма, феминистки Фиби Уоллер-Бридж.

«Конечно, Бонда будет привлекать новая женщина-агент 007, и он попробует свои обычные приемы соблазнения, но будет сбит с толку, когда они не сработают с молодой, блестящей темнокожей женщиной, которая в основном закатывает глаза и не собирается прыгать в его кровать. Точно не в начале», — процитировали в издании источника.

Режиссером предстоящего фильма будет Кэри Фукунага. Дата премьеры — 8 апреля 2020 года.
 
 
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В 25-м фильме об агенте службы внешней разведки Великобритании Джеймсе Бонде роль агента 007 досталась британской темнокожей актрисе Лашане Линч, сообщает Daily Mail со...
 
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