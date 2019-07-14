Даешь равноправие! В фильме о Бонде появится новый агент 007 - темнокожая женщина

Правда, актриса не станет новым Бондом, его по-прежнему будет играть актер Дэниел Крейг





По сюжету Бонд выйдет на пенсию и поедет отдыхать на Ямайку, его кодовое имя — агент 007 — отдадут другому оперативнику, персонажу Лашаны Линч. В итоге она станет напарницей главного героя.





По данным издания, решение сделать агентом 007 женщину приняли под влиянием соавтора фильма, феминистки Фиби Уоллер-Бридж.





«Конечно, Бонда будет привлекать новая женщина-агент 007, и он попробует свои обычные приемы соблазнения, но будет сбит с толку, когда они не сработают с молодой, блестящей темнокожей женщиной, которая в основном закатывает глаза и не собирается прыгать в его кровать. Точно не в начале», — процитировали в издании источника.





Режиссером предстоящего фильма будет Кэри Фукунага. Дата премьеры — 8 апреля 2020 года.











