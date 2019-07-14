﻿ Без вины виноватый? Прокурор требует для трижды оправданного экс-главного инженера МЗКТ 9 лет тюрьмы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без вины виноватый? Прокурор требует для трижды оправданного экс-главного инженера МЗКТ 9 лет тюрьмы

15.07.2019 16:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Государственный обвинитель попросил для бывшего главного инженера Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрея Головача 9 лет лишения свободы и конфискацию всего имущества.

По словам гособвинителя Юрия Шерснева, в суде вина Головача в получении взяток полностью доказана.

Прокурор попросил суд назначить по ч. 2. 430 статьи (получение взятки) 5 лет, по ч. 3 ст. 430 назначить 8 лет лишения свободы и конфискацию всего имущества, по ст. 424 (превышение служебных полномочий) - 5 лет.

Окончательно назначить девять лет лишения свободы с конфискацией и штрафом в 1 тысячу базовых величин.

Прокурор попросил суд при назначении наказания учитывать особую общественность опасность коррупционных преступлений. По его словам, нет смягчающих вину обстоятельств.

В материалах дела - семь эпизодов взяток в особо крупном размере.


Взятка к поезду

Выступая в прениях, прокурор отметил, что Головач на протяжении 2008 -2015 годов получил от представителей коммерческих структур незаконные денежные вознаграждения за заключение контрактов на поставку МЗКТ. 

По его словам, ряд взяток были получены в Москве, размеры взяток достигали от 1 тысячи до 60 тысяч долларов, а всего им было получено с 2008 по 2015 год 120 тысяч долларов и более 50 тысяч евро. Кроме того, в материалах дела фигурируют взятки за подписание Головачем актов приемки оборудования для МЗКТ.

Как отметил прокурор, Головач взятки получал в Минске и в Москве, встречи проходили в пиццериях, кафе, автомобилях, гостиницах, арендованных квартирах, также ему приносили взятки прямо к минскому поезду на Белорусском вокзале в Москве. 

Гособвинитель сообщил, в материалах дела имеют признательные показания свидетелей и взяткодателей, которые добровольно писали заявления в ГУБОПиК о том, что передавали взятки.


Вину не признал

Сам Головач свою вину ни на стадии досудебного следствия, ни в суде не признал. Обвиняемый находится под стражей почти пят лет, ему выносили оправдательный приговор, но он был опять задержан в зале суда в начале 2018 года.

Прокурор утверждает, что одну из взяток в размере 60 тысяч долларов США коммерсанты передали обвиняемому в непосредственной близости от здания генпрокуратуры, возле здания гостиницы "Европа".

При задержании дома у Головача изъяли 20 тысяч долларов, по словам прокурора, это часть денег взятки в размере 60 тысяч долларов, переданной возле гостиницы "Eвропа".

Выступление прокурора в прениях длилось более 2 часов, гособвинитель подробно зачитал якобы обстоятельства получения взяток, а также же данные прослушки телефонных разговоров обвиняемого.

Головача во время суда защищают два адвоката, но сегодня в судебном заседании не принимала участие адвокат, в отношении которой возбуждено уголовное дело по материалам ГУБОПиК. 

Как отметил второй защитник Алексей Шваков, его коллега после того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело, попала в больницу. Мера пресечения в отношении адвоката не избиралась.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный обвинитель попросил для бывшего главного инженера Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрея Головача 9 лет лишения свободы и конфискацию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотоловушка помогла вычислить нарушителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика