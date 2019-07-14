Без вины виноватый? Прокурор требует для трижды оправданного экс-главного инженера МЗКТ 9 лет тюрьмы

По словам гособвинителя Юрия Шерснева, в суде вина Головача в получении взяток полностью доказана.





Прокурор попросил суд назначить по ч. 2. 430 статьи (получение взятки) 5 лет, по ч. 3 ст. 430 назначить 8 лет лишения свободы и конфискацию всего имущества, по ст. 424 (превышение служебных полномочий) - 5 лет.





Окончательно назначить девять лет лишения свободы с конфискацией и штрафом в 1 тысячу базовых величин.





Прокурор попросил суд при назначении наказания учитывать особую общественность опасность коррупционных преступлений. По его словам, нет смягчающих вину обстоятельств.





В материалах дела - семь эпизодов взяток в особо крупном размере.









Взятка к поезду

Выступая в прениях, прокурор отметил, что Головач на протяжении 2008 -2015 годов получил от представителей коммерческих структур незаконные денежные вознаграждения за заключение контрактов на поставку МЗКТ.





По его словам, ряд взяток были получены в Москве, размеры взяток достигали от 1 тысячи до 60 тысяч долларов, а всего им было получено с 2008 по 2015 год 120 тысяч долларов и более 50 тысяч евро. Кроме того, в материалах дела фигурируют взятки за подписание Головачем актов приемки оборудования для МЗКТ.





Как отметил прокурор, Головач взятки получал в Минске и в Москве, встречи проходили в пиццериях, кафе, автомобилях, гостиницах, арендованных квартирах, также ему приносили взятки прямо к минскому поезду на Белорусском вокзале в Москве.





Гособвинитель сообщил, в материалах дела имеют признательные показания свидетелей и взяткодателей, которые добровольно писали заявления в ГУБОПиК о том, что передавали взятки.









Вину не признал

Сам Головач свою вину ни на стадии досудебного следствия, ни в суде не признал. Обвиняемый находится под стражей почти пят лет, ему выносили оправдательный приговор, но он был опять задержан в зале суда в начале 2018 года.





Прокурор утверждает, что одну из взяток в размере 60 тысяч долларов США коммерсанты передали обвиняемому в непосредственной близости от здания генпрокуратуры, возле здания гостиницы "Европа".





При задержании дома у Головача изъяли 20 тысяч долларов, по словам прокурора, это часть денег взятки в размере 60 тысяч долларов, переданной возле гостиницы "Eвропа".





Выступление прокурора в прениях длилось более 2 часов, гособвинитель подробно зачитал якобы обстоятельства получения взяток, а также же данные прослушки телефонных разговоров обвиняемого.





Головача во время суда защищают два адвоката, но сегодня в судебном заседании не принимала участие адвокат, в отношении которой возбуждено уголовное дело по материалам ГУБОПиК.





Как отметил второй защитник Алексей Шваков, его коллега после того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело, попала в больницу. Мера пресечения в отношении адвоката не избиралась.