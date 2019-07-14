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Минздрав просит белорусов сообщать о ценах на лекарства за границей

15.07.2019 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения предлагает беларусам поучаствовать в мониторинге цен на лекарства за границей.

Он является частью работы министерства по снижению стоимости препаратов. Ведомство предлагает беларусам, которые покупают лекарства за границей, так как они продаются там дешевле, чем в нашей стране, сообщать о таких ценах.

Министерство просит оставлять данные о стоимости лекарств, подтвержденные чеком, с указанием страны, города покупки, если их цена отличается от аналогичных лекарств в Беларуси. 

Для этого создан специальный пост на странице ведомства в Facebook, где можно оставлять комментарии.


Также данные можно прислать через форму электронных обращений. Министерство также хочет выяснить, какие позиции наиболее важны для пациентов.

Министр здравоохранения Владимир Караник в июне, вскоре после вступления в должность, заявил, что если расхождение в ценах между препаратами в Беларуси и такими же лекарствами за границей будет достигать нескольких раз, то ведомство будет вести переговоры с поставщикам и добиваться снижения цен.

«Мы пока обсуждаем, чтобы создать онлайн-сервис о том, что если наши люди купили какой-то препарат, импортный, который есть в республике, за границей как минимум в 1,5 раза дешевле, чем он продается здесь, — чтобы они представили эту информацию в режиме онлайн, и она будет проанализирована. Соответственно, работа с поставщиками и предоставление всех документов, обосновывающих цену, потому что нельзя на такие жизненно важные позиции, как лекарства, брать цену с потолка», — сказал тогда министр.

Видимо, в ведомстве не стали дожидаться создания сервиса, а решили начать сбор информации имеющимися средствами.
 
 
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Министерство здравоохранения предлагает беларусам поучаствовать в мониторинге цен на лекарства за границей.
 
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