Минздрав просит белорусов сообщать о ценах на лекарства за границей

Он является частью работы министерства по снижению стоимости препаратов. Ведомство предлагает беларусам, которые покупают лекарства за границей, так как они продаются там дешевле, чем в нашей стране, сообщать о таких ценах.





Министерство просит оставлять данные о стоимости лекарств, подтвержденные чеком, с указанием страны, города покупки, если их цена отличается от аналогичных лекарств в Беларуси.





Для этого создан специальный пост на странице ведомства в Facebook, где можно оставлять комментарии.









Также данные можно прислать через форму электронных обращений. Министерство также хочет выяснить, какие позиции наиболее важны для пациентов.





Министр здравоохранения Владимир Караник в июне, вскоре после вступления в должность, заявил, что если расхождение в ценах между препаратами в Беларуси и такими же лекарствами за границей будет достигать нескольких раз, то ведомство будет вести переговоры с поставщикам и добиваться снижения цен.





«Мы пока обсуждаем, чтобы создать онлайн-сервис о том, что если наши люди купили какой-то препарат, импортный, который есть в республике, за границей как минимум в 1,5 раза дешевле, чем он продается здесь, — чтобы они представили эту информацию в режиме онлайн, и она будет проанализирована. Соответственно, работа с поставщиками и предоставление всех документов, обосновывающих цену, потому что нельзя на такие жизненно важные позиции, как лекарства, брать цену с потолка», — сказал тогда министр.





Видимо, в ведомстве не стали дожидаться создания сервиса, а решили начать сбор информации имеющимися средствами.