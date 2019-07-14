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Рейтинг WTA. Соболенко вернулась в топ-10
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Арина Соболенко, как и год назад, уступила в первом раунде Уимблдона, поэтому ее рейтинг остался неизменным. А вот прошлогодняя победительница Анжелика Кербер выступила значительно хуже и выпала из первой десятки.
Виктория Азаренко поднялась на 38-е место, опередив Александру Саснович, которая занимает сейчас 42-ю строчку.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055.
4 (7). Симона Халеп (Румыния) — 5933.
5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785.
7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4638.
8 (9). Слоан Стивенс (США) — 3802.
9 (10). Серена Уильямс (США) — 3411.
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365
…38 (40). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1380
…42 (36). Александра Саснович (Беларусь) — 1260.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
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