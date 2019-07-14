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Минздрав просит присылать чеки на лекарства за границей, чтобы снизить их цены в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Минздрав Беларуси хочет снизить стоимость на некоторые лекарства. Поэтому он просит присылать фото чеков на препараты, которые за границей стоят дешевле. Об этом
Чтобы снизить стоимость медикаментов, специалисты сравнивают цены в Беларуси и других странах. Поэтому ведомство просит всех, кто покупает лекарства за рубежом, делать фотографии чеков. И оставлять их в комментариях к закрепленной записи на странице Минздрава в Facebook. Отмечается, что информацию желательно дополнять деталями: указанием страны, города и данными о препарате. Обязательное условие – медикамент должен стоить дешевле, чем аналогичный в Беларуси.
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Минздрав Беларуси хочет снизить стоимость на некоторые лекарства. Поэтому он просит присылать фото чеков на препараты, которые за границей стоят дешевле. Об этом...
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