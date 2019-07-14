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Минздрав просит присылать чеки на лекарства за границей, чтобы снизить их цены в Беларуси

15.07.2019 18:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минздрав Беларуси хочет снизить стоимость на некоторые лекарства. Поэтому он просит присылать фото чеков на препараты, которые за границей стоят дешевле. Об этом сообщается на сайте министерства.

Чтобы снизить стоимость медикаментов, специалисты сравнивают цены в Беларуси и других странах. Поэтому ведомство просит всех, кто покупает лекарства за рубежом, делать фотографии чеков. И оставлять их в комментариях к закрепленной записи на странице Минздрава в Facebook. Отмечается, что информацию желательно дополнять деталями: указанием страны, города и данными о препарате. Обязательное условие – медикамент должен стоить дешевле, чем аналогичный в Беларуси. 

 
 
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Минздрав Беларуси хочет снизить стоимость на некоторые лекарства. Поэтому он просит присылать фото чеков на препараты, которые за границей стоят дешевле. Об этом...
 
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