Псевдособственники. Куда ведет трудоголизм

Источник материала: Ежедневник



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Известный хартер рассказывает о ловушке, в которую попадают многие трудоголики.

Это будет очень личный статус...

Мы сидели напротив друг друга и понимали, что в одинаковом истощении. Хотя все в нас было разным. Разные профессии, разный тип характера, разная внешность. но мы были совершенно одинаковы в своей боли... Много лет мы обе были замужем за своей работой.

Это начинается не в один день. Просто ты работаешь, тебе так интересно, у тебя получается, что постепенно твоя работа становится всем. она заменяет семью, ребенка, друзей. Нет. это не значит, что семьи, ребенка, друзей, жизни нет. Она есть. Но все это становится не таким важным как работа. Это затягивает все сильнее. И вот ты уже незаменим. Вот уже и не понятно, где ты, а где работа.

Но тут между мной и Еленой, которая была напротив меня, была существенная разница. Я много лет так строила свой бизнес. Руша здоровье, семью и кучу всего. Но, в конце концов, как говорится "обкешилась" - получила за это то что хотела: имя, деньги, уровень независимости, уровень будущих проектов. Лена же не получила ничего. Потому что была в найме.

Лена работала хорошо и "запойно". Сначала бухгалтером, потом финансовым директором, потом операционным. 16 лет в одной компании. Она была всем - правой рукой акционера, его глазами. его палочкой -выручалочкой, которая разгребает любые проблемы.

Лена получала хорошую зарплату. Очень хорошую. Но когда несколько раз начинала разговор о доле, он говорил - прекрати быть неблагодарной! Плачу много, ценю, работа интересная. Чего еще надо?

Где-то рядом в квартире выросли два сына под руководством бабушки и мужа, ежегодные поездки в Италию были лишь способом отоспаться... Но Елене такая жизнь нравилась - это она строила компанию. Правда, не свою, но что ж. И компания росла. Немного смущало. что каждый год акционер выводит деньги, но его право-его бизнес

А потом в компанию пришла большая проблема. Ее не перекредитовали. И замаячило банкротство.

- Ты плохо работаешь. Ты не сумела взять кредит. ты рушишь мой бизнес! - кричал акционер. Лена билась как могла, но легкие деньги в стране кончились. Кредит не давали. Он уволил Елену в один день. Поступил с его точки зрения очень благородно - выплатил 5 окладов.

История 16 лет псевдособственника закочилась ничем. Что ждало Елену на открытом рынке? А практически ничего. Размытые компетенции говорили эйчарам, что человек не специалист ни в чем. 16 лет работы в одной компании говорили, что адаптировать ее будет крайне сложно. Возраст говорил. что она не самые интересный кандидат. Но самая большая проблема была не в этом. Дело в том. что Елена оставалась внутри той компании, уже будучи уволенной. Она все время думала о ней, говорила о ней, пересказывала ту ситуацию и свою обиду. Было понятно - как минимум полгода Елена будет "собирать себя к другой жизни" - предлагать ей сейчас новую работу крайне опасно для новой компании.

В больших городах псевдособственников не так и мало. Тех людей, которые работая в найме, ощущают компанию своей и работают как собственники. Нельзя сказать, чтобы акционеры это не поощряли - это ж очень удобно: человек пашет как владелец, а иногда и много больше. но за зарплату. Видя такое и пройдя подобное (но, напомню, у меня как раз доля была) я хочу подойти к каждому и заорать в лицо: "Не делай так! - это кончится полным провалом!". Настанет тот день, когда тебе скажут уходи. Выдав какую-то сумму (или не выдав). И у тебя не останется ничего: ты, вероятнее всего, из-за специфического опыта окажется не востребован на внешнем рынке, ты будешь полностью выгоревшим. тебе полгода как минимум нужно будет ходить к психологу, чтобы выйти из того состояния вовлеченности, ты обернешься, а твои дети уже взрослые....

Вы думаете, что я призываю не работать так? Как ни странно, нет. Но шутка в том. что мы, трудоголики, иначе не можем. Работая меньше и без такого вовлечения, мы несчастны. Зачем мне делать нас несчастными? Поэтому я предлагаю развилку: или не работать так, или работать так, но с адекватным вознаграждением. То есть с признанием себя собственником через опцион или долю.

Итак, про вознаграждение.

Как понять, что вы ведете себе как собственник?

- вы ежедневно работаете в компании по 12-16 часов

- вы вовлечены во всем КЛЮЧЕВЫЕ процессы

- вы знаете много закрытой информации

- у вас постоянный канал коммуникации с первым лицом

- к вам приходят решать все основные вопросы

А теперь немножко о личных маркерах:

- если в домашнее время звонят первые лица компании, то вам этот звонок важнее чем то. что сейчас происходит дома

- и наоборот: если во время работы вам звонят домашние, вы стараетесь перенести этот звонок или максимально быстро ответить. чтобы не отвлекаться от работы

- вы планируете отпуск от удобства первого лица

- вы постоянно дома думаете о работе

Если большинство признаков у вас, не поздравляю, вы псевдособственник

Что с этим делать?

Ну, во-первых. понять, а хотите ли вы так жить, осознав все риски. Если хотите, давайте переводить вас из псевдособственника в собственника.

Нужно понять, возможны ли опционы в вашей компании. Если да, то начинаем операцию по их выбиванию. Если нет. то вы не на своем месте. Вам нужно уходить и искать свою компанию. где за такой труд вы получите опционы (поверьте, их немало).

Если опционы возможны, пришло время говорить с руководителем. К разговору надо всерьез готовиться - поверьте, деньги к зарплате дают легче, чем опционы (если они не кукольные).

Вы должны понимать, что в среднем наемник может получить в большой компании до 3-5 процентов опционов, в стартапе до 24.

Вы должны помнить. что опционы нельзя получить одномоментно - они накапливаемы от соотношения результатов и срока работы.

Мой опыт показывает, что операция "выбей себе опционы" в среднем занимает полгода и должна быть прописана юридически (размер, срок и условия выплаты), а не просто обещана (иначе вас обманут - проверено многократно).

При этом вы должны понимать - риски остаются. Компания может обанкротиться, вас все равно могут обмануть - всякое бывает. Поэтому прям очень рекомендую ежегодно оценивать свои навыки (за многие годы работы в одно компании они становятся очень специфическими и мало применимыми на открытом рынке).

Поверьте, так честно. Иначе любой псевдособственник всерьез рискует умереть в нищете и обиде, чего бы очень мне вам не желалось.

Алена Владимирская