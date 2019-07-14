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Бизнесмен купил 11 квартир в «Маяке Минска» за 10% от цены. В суде выясняют, как ему это удалось

15.07.2019 18:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении директора строительной компании «МонолитСтройИнвест» Михаила Здункевича. Его обвиняют в том, что он незаконно завладел 11 квартирами в «Маяке Минска» общей стоимостью почти 2,5 миллиона рублей, оплатив лишь 10% цены. В ходе судебного разбирательства была озвучена позиция обвинения и заслушаны показания свидетелей.


Фото со страницы Здункевича в фейсбуке

По версии обвинения, Михаил Здункевич в апреле 2016 году заключил договор купли-продажи 11 квартир с крупным минским застройщиком «Зомекс Инвестмент». Все они находятся в одном доме на улице Кирилы Туровского, 10. Общая сумма сделки — 2,42 млн рублей, или около 1,21 млн долларов. В условиях договора говорилось, что после оплаты 10% от этой суммы Михаил Здункевич становился собственником жилья, то есть имеет право его регистрировать и продавать.


Этим правом он и воспользовался, погасив долг застройщику по первому взносу. Сразу после этого все квартиры были выставлены на продажу по стоимости ниже рыночной. Их быстро раскупили — всего на сумму более 1 млн 306 тысяч рублей. Однако «Зомекс» за свои квартиры более не получил от Михаила Здункевича ни гроша. Не поступали деньги и от новых собственников, потому что они были уверены в отсутствии долгов.

Сегодня трое из них были опрошены в суде. Ранее с Михаилом они знакомы не были, а объявления о новых и дешевых квартирах нашли на сайте риелторской компании. Двое из них помимо договора купли-продажи заключили в нотариальной конторе предварительные договоры о намерении в будущем купить у Здункевича квартиры. И передали ему часть денег. После регистрации сделки в БТИ они доплатили Михаилу оговоренный остаток. Интересно, что двое из трех опрошенных свидетелей заявили, что не знали о том, что в отношении жилья есть какие-то обременения. «Сделка официальная, регистратор ничего сказал», — говорят они. Претензий к Михаилу у покупателей нет — на перепродаже они даже заработали. Например, квартиру, которую свидетель купил за 85 тысяч долларов, он продал за 108 тысяч, даже не делая ремонт.

Обвинитель считает Михаила Здункевича виновным по части 4 статьи 209 УК (Мошенничество). Кроме того, ему вменяется и уклонение от уплаты налогов: с проданных квартир он уплатил подоходный налог более чем 169 тысяч рублей.

Директор «МонолитСтройИнвеста» виновным себя не признает. Судебное заседание продолжится завтра.

Напомним, Михил Здункевич был задержан в июне 2019 года. Первое заседание суда должно было состояться в прошлый вторник, однако его перенесли по ходатайству подсудимого. До начала слушания он отказался от услуг адвоката и попросил суд предоставить ему время для заключения договора с новым адвокатом и на изучение материалов уголовного дела.

Информации о Михаиле Здункевиче немного — 40 лет, женат. Строительную компанию он открыл в 2008 году. В СМИ «МонолитСтройИнвест» упоминалась в 2012 г. в связи с передачей долгостроя на Берута, 11а, новому застройщику. Этот элитный дом с подземным паркингом строила компания «ПерспективаИнвестСтрой» Сергея Демчука, который сейчас отбывает срок за мошенничество. Правопреемником стала компания «Брянскжилстрой», а генподрядчиком «МонолитСтройИнвест». Этот тандем тоже не смог достроить объект: не сданы паркинг и офисная часть.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении директора строительной компании. Он завладел квартирами более чем на миллион...
 
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