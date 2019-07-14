|
Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!
15.07.2019 15:17 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Вчера, 14 июля, жители района – члены профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма и актив районной ветеранской организации – побывали в увлекательной экскурсии в усадебно-парковом комплексе «Сула» (Столбцовский район, Минская область).
Читайте подробнее в субботнем номере «НК».
Коссовский замок
Историко-краеведческий музей в Ивацевичах
Гостеприимство Сулы (Минская область)
Тут усё па-беларуску!
Яшчэ адна гасцярня (отель)
Пачастуемся тут!
Экскурсія з вікінгам
Мегалітычная культура кромлех
Месца кары (казни)
Тут жыве чараўніца у хаце на курыных лапках
Адна з тых курыных лап
Пабудуй свой замак!
У кузніцы
Браварня
СТАРКАгон
Анастасия ЯНКИНА.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 14 июля, жители района – члены профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма и Сообщение Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)