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Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

15.07.2019 15:17 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Вчера, 14 июля, жители района – члены профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма и актив районной ветеранской организации – побывали в увлекательной экскурсии в усадебно-парковом комплексе «Сула» (Столбцовский район, Минская область).

  • Побывали в мире, где стирается грань между материальным и духовным, восстанавливается утраченная связь с нашей историей.
  • Стали участниками древних обрядов.
  • Познакомились со старинными ремеслами.
  • Узнали новое о жизни белорусской шляхты.
  • Угостились королевским обедом…

Читайте подробнее в субботнем номере «НК».

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Коссовский замок

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

 

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Историко-краеведческий музей в Ивацевичах

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Гостеприимство Сулы (Минская область)

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Тут усё па-беларуску!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Яшчэ адна гасцярня (отель)

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

 

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Пачастуемся тут!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Экскурсія з вікінгам

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Мегалітычная культура кромлех

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Месца кары (казни)

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Тут жыве чараўніца у хаце на курыных лапках

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Адна з тых курыных лап
Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!
Каменне, што здзейсняе мары!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Пабудуй свой замак!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

У кузніцы

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

 

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Браварня

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

СТАРКАгон

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Анастасия ЯНКИНА.

Фото автора.

 

Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению обязательна!

Author: Редактор сайта

 
 
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Вчера, 14 июля, жители района – члены профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма и Сообщение Стоунхендж? Фотевикен?… Сула!!! К посещению...
 
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