Рыбалка – прекрасный вид активного отдыха, но о том, что на рыбалке человека с удочкой может подстерегать смертельная опасность, задумываются немногие. Сегодня трудно себе представить жизнь без электричества, оно несет многие блага человеку. Однако порой люди забывают, что оно же таит в себе смертельную опасность. А между тем, любой водоем в месте пересечения с действующей воздушной линией электропередачи является очень опасным местом. Все мы изучали основы электричества в средней школе, и ни для кого не секрет, что попасть под действие электрического тока можно не только непосредственно коснувшись токоведущего проводника, но, при высоких напряжениях, даже при приближении к нему. Беспечность некоторых рыбаков поражает: они бесстрашно размахивают удлиненным удилищем под действующей линией электропередачи напряжением несколько десятков и сотен тысяч вольт. Рыбаки не задумываются о последствиях, подвергая свою жизнь и жизни других людей опасности, калечат себя и окружающих. А в результате семьи лишаются кормильцев и детей, дети – матерей и отцов, здоровые люди становятся калеками. Рыбаки, считая, что с ними уж точно ничего страшного не произойдет, находят много оправданий для ловли рыбы под действующими воздушными линиями электропередачи: мол, в этих местах рыба лучше клюет, да и вообще, у меня на ногах резиновые сапоги и удочка из диэлектрического материала. Однако не все, видим, знают, что очень распространенные в настоящее время удилища из углепластика, который имеет массу преимуществ перед другими материалами и позволяет создать легкую, упругую и прочную рыболовную удочку, являются отличным проводником электричества. Это накладывает запрет на использование удилищ из этого материала в грозу и под действующими воздушными линиями электропередачи. Об этой опасности предупреждают и производители удилищ, размещая на них знак молнии, либо графическое изображение перечеркнутой электрической опоры с надписью «Ловить под ВЛ ЗАПРЕЩЕНО».

Средства массовой информации переполнены статьями, призывами, лозунгами, объявлениями о необходимости соблюдения элементарных правил электробезопасности. Даже в школах имеются информационные стенды, проводятся уроки по электробезопасности, конкурсы на знание детьми основ профилактики электротравматизма. Органы государственного энергетического надзора регулярно предупреждают о необходимости соблюдения мер электробезопасности, в том числе в охранных зонах объектов электроэнергетики, разъясняют о воздействии электротока на организм человека, о том, что независимо от намерений опасное приближение к проводам воздушных линий электропередачи и токоведущим частям электроустановок крайне опасно для жизни.

Не обязательно касаться провода удилищем для того, чтобы получить летальный удар током! Но, к сожалению, несчастные случаи на рыбалке, связанные с поражением электричеством, продолжают происходить. Поражения током наступают, чаще всего, при забросе и при прохождении с поднятым удилищем на плече.

Чтобы обезопасить себя и близких нужно знать и соблюдать правила электробезопасности:

— При выборе места для ловли рыбы с берега необходимо обращать внимание на наличие предупредительных, предписывающих или указательных плакатов: «Рыбная ловля запрещена!»; «Охранная зона линий элекропередачи»; «Опасно для жизни!». Эти плакаты вывешиваются в местах прохождения воздушных линий или вблизи водоемов.

— При передвижениях под ВЛ необходимо складывать удилища, что избежать возможных касаний проводов. Ловля рыбы в пределах охранной зоны строго запрещена! Кроме того, не стоит забывать, что часто причиной несчастного случая является личная неосторожность, неаккуратность и самонадеянность.

Давайте будем беречь себя, свои семьи, родных, близких, друзей и просто незнакомых людей, ведь жизнь и здоровье человека – бесценны.

В.А. МАРФЕЛЬ, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору