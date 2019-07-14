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Главы дипмиссий Беларуси собрались на семинар по развитию экспорта
15.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О том, как эффективнее продвигать белорусскую продукцию на внешних рынках, в понедельник говорили в Академии управления при президенте Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».
В Минске проходит семинар для руководителей дипмиссий республики, которые приехали в Минск со всего мира. Глава МИДа Владимир Макей подчеркнул – требования к работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках будут возрастать. В ближайшие дни дипломаты проведут встречи с представителями министерств и предприятий-экспортеров, а также посетят производства, чтобы детально познакомиться с их экспортными возможностями.
«Этот год примечателен тем, что у нас теперь есть зарубежное представительство во всех странах Северной Европы. Это очень хорошо повлияло на двусторонние отношения и на итоги экономического сотрудничества. Я очень удовлетворен динамикой развития двусторонней торговли со Швецией и Норвегией. У нас позитивная динамика экспортных поставок», – отметил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Швеции Дмитрий Мирончик.
Тем временем, мировой гигант по продаже мебели и товаров для дома шведская компания IKEA в ближайший год вдвое увеличит закупки в Беларуси. За счет этого отечественные производители смогут экспортировать продукцию на 200 миллионов евро.
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Дипломаты проведут встречи с представителями министерств и предприятий-экспортеров, а также посетят производства, чтобы детально познакомиться с их экспортными...
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