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Славянский базар-2019. Кто заберет главный приз конкурса исполнителей эстрадной песни?
15.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Летнем амфитеатре стартовал конкурс эстрадной песни. В первом отделении каждый из участников исполнил славянский хит в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси п/у Михаила Финберга. А продолжит концерт выступление народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители.
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В Летнем амфитеатре стартовал конкурс эстрадной песни.
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