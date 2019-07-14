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Славянский базар-2019. Кто заберет главный приз конкурса исполнителей эстрадной песни?

15.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Летнем амфитеатре стартовал конкурс эстрадной песни. В первом отделении каждый из участников исполнил славянский хит в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси п/у Михаила Финберга. А продолжит концерт выступление народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители.



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