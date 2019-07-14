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АБФФ: гол брестского «Динамо» в ворота минских одноклубников был забит не по правилам

15.07.2019 19:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа в программе «Судите с нами» заявил, что единственный гол брестского «Динамо», забитого в ворота минских одноклубников в матче 15-го тура, не должен был быть засчитан.

АБФФ: гол брестского «Динамо» в ворота минских одноклубников был забит не по правилам

В момент удара Александра Нойока другой игрок команды Сергей Кисляк находился на расстоянии не более полутора метров от вратаря Максима Плотникова и перекрывал ему видимость.

Кисляк находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок соперника, и это очевидное положение вне игры. Этот гол должен был быть отменен.

Напомним, что минское «Динамо» обыграло брестское со счетом 2:1. Это стало первым поражением «южан» в чемпионате.

Когда: 18 июля, 19.30

Где: стадион «Динамо»

Сколько: от 4 рублей

 
 
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  Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа в программе «Судите с нами» заявил, что единственный гол брестского «Динамо», забитого в ворота...
 
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