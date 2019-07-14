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АБФФ: гол брестского «Динамо» в ворота минских одноклубников был забит не по правилам
15.07.2019 19:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа в программе «Судите с нами» заявил, что
В момент удара Александра Нойока другой игрок команды Сергей Кисляк находился на расстоянии не более полутора метров от вратаря Максима Плотникова и перекрывал ему видимость.
Кисляк находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок соперника, и это очевидное положение вне игры. Этот гол должен был быть отменен.
Напомним, что минское «Динамо» обыграло брестское со счетом 2:1. Это стало первым поражением «южан» в чемпионате.
Когда: 18 июля, 19.30
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Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа в программе «Судите с нами» заявил, что единственный гол брестского «Динамо», забитого в ворота...
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