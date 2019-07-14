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Склад оружия времен войны нашли в Пинске

15.07.2019 19:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске при работах по благоустройству обнаружили склад оружия и боеприпасов. Такая информация размещена на сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА.

Склад оружия времен войны нашли в Пинске

"Во время проведения работ по благоустройству территории по улице Брестская, 179 найден склад оружия времен Великой Отечественной войны. Оружие и боеприпасы обнаружили строители во время демонтажа ДОТа", - отметили в горисполкоме.

В ближайшее время прибудет саперно-пиротехническая группа.

 
 
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  В Пинске при работах по благоустройству обнаружили склад оружия и боеприпасов. Такая информация размещена на сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА. "Во время...
 
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