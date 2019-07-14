Склад оружия времен войны нашли в Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске при работах по благоустройству обнаружили склад оружия и боеприпасов. Такая информация размещена на сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА.





"Во время проведения работ по благоустройству территории по улице Брестская, 179 найден склад оружия времен Великой Отечественной войны. Оружие и боеприпасы обнаружили строители во время демонтажа ДОТа", - отметили в горисполкоме.

В ближайшее время прибудет саперно-пиротехническая группа.