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Склад оружия времен войны нашли в Пинске
15.07.2019 19:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинске при работах по благоустройству обнаружили склад оружия и боеприпасов. Такая информация размещена на сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА.
"Во время проведения работ по благоустройству территории по улице Брестская, 179 найден склад оружия времен Великой Отечественной войны. Оружие и боеприпасы обнаружили строители во время демонтажа ДОТа", - отметили в горисполкоме.
В ближайшее время прибудет саперно-пиротехническая группа.
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В Пинске при работах по благоустройству обнаружили склад оружия и боеприпасов. Такая информация размещена на сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА. "Во время...
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