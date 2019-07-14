ЕС делает все возможное для спасения ядерной сделки с Ираном - глава МИД Испании

Источник материала: Интерфакс

Европейский союз прикладывает все усилия, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, чьи слова приводит агентство ЭФЭ.

"Европа делает все, что может, чтобы избежать конца ядерного соглашения, которое порицали США, но для успеха необходимо сотрудничество со стороны Ирана", - сказал Боррель, прибыв на совет ЕС по иностранным делам.

Боррель, кандидатуру которого Европейский совет ранее согласовал на должность главы европейской дипломатии, заявил, что ЕС стремится принять меры, чтобы Иран не попал под экономическую блокаду.

Ранее Иран дважды сокращал свои обязательства в рамках ядерной сделки, поскольку, по его мнению, ЕС не выполнил свое обязательство распространить специальный механизм расчетов с Тегераном в обход американских санкций INSTEX на экспорт иранской нефти. Тегеран грозит и дальше сокращать свои обязательства, если ЕС не предпримет меры, которые помогли бы экономике Ирана.Европейский союз прикладывает все усилия, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, чьи слова приводит агентство ЭФЭ.

"Европа делает все, что может, чтобы избежать конца ядерного соглашения, которое порицали США, но для успеха необходимо сотрудничество со стороны Ирана", - сказал Боррель, прибыв на совет ЕС по иностранным делам.

Боррель, кандидатуру которого Европейский совет ранее согласовал на должность главы европейской дипломатии, заявил, что ЕС стремится принять меры, чтобы Иран не попал под экономическую блокаду.

Ранее Иран дважды сокращал свои обязательства в рамках ядерной сделки, поскольку, по его мнению, ЕС не выполнил свое обязательство распространить специальный механизм расчетов с Тегераном в обход американских санкций INSTEX на экспорт иранской нефти. Тегеран грозит и дальше сокращать свои обязательства, если ЕС не предпримет меры, которые помогли бы экономике Ирана.