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США запрещают просить об убежище большинству мигрантов, прибывающих на южную границу

15.07.2019 18:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Прибывающие в США через южную границу иммигранты не смогут претендовать на убежище в этой стране, если они по пути пересекали границы другой страны и не просили об убежище у ее властей, передает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на распоряжение Министерства внутренней безопасности и Министерства юстиции.

Распоряжение о запрете на прошение убежища для определенной категории иностранцев было опубликовано в федеральном реестре США, оно вступает в силу во вторник.

"Это правило с некоторыми исключениями предусматривает, что иностранец, который ... прибывает в Соединенные Штаты через южную границу, не имеет права просить об убежище, если только он ранее не получил отказ в предоставлении убежище как минимум в одной стране, которую он пересекал на пути в США", - говорится в распоряжении.

Это распоряжение, в частности, означает, что иммигранты, которые рассчитывают попасть на территорию США через Мексику, уже не смогут подать запрос на предоставление убежища в США на их южной границе. Также это правило применимо к несовершеннолетним мигрантам, которые без родителей пересекли границу.

Вместе с тем есть несколько исключений. Так, запросить убежище смогут те мигранты, которых незаконно вывезли против их воли с целью незаконной торговли людьми, или же те, кому в стране въезда отказали в предоставлении убежища.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что "Соединенные Штаты - страна щедрая, но она слишком перегружена бременем", которое на нее легло в связи с потоком мигрантов на южной границе.

Агентство Associated Press указывает на то, что это распоряжение наверняка попытаются оспорить через суд. Согласно американскому законодательству, мигранты могут запрашивать убежище по прибытию в США вне зависимости от того, как они добирались в страну, если страна, из которой они прибыли, не считается безопасной. Однако, подчеркивает агентство, формулировки о "безопасности страны" в Законе об иммиграции и гражданстве, регулирующем вопросы предоставления убежища, носят расплывчатый характер.

 
 
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Прибывающие в США через южную границу иммигранты не смогут претендовать на убежище в этой стране, если они по пути пересекали границы другой страны и не просили об...
 
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