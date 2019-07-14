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Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости, в нем нет упоминания о параде

15.07.2019 18:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ с поручениями Кабинету министров Украины по поводу празднования 28-летия Независимости Украины, причем план мероприятий не предусматривает военного парада.

Правительству поручено 23 августа 2019 года, в День Государственного флага Украины, предусмотреть проведение в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины, говорится в подписанном 11 июля указе главы государства.

Как сообщает пресс-служба президента, также поручено провести церемонии возложения в Киеве и других населенных пунктах цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников операции объединенных сил, антитеррористической операции, "мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Кроме того, предлагается провести тематические научные, научно-практические конференции, "круглые столы", посвященные 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины; информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия, направленные на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, воспитания уважения к государственным символам Украины.

Правительству поручено содействовать реализации инициатив общественности, направленных на укрепление национального единства, консолидации общества в деле развития государства, развитие межрегиональных связей, распространение информации и знаний об Украине, утверждение ее положительного имиджа в мире; обеспечить широкое освещение подготовки и празднования этих дат, трансляцию тематических передач и фильмов.

Правительство должно обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа 2019 года молебны за Украину.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины независимости Украины.

Областным, Киевской городской государственным администрациям необходимо обеспечить разработку и реализацию региональных планов мероприятий по празднованию 23 и 24 августа.

Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственной администрации принять в пределах компетенции меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения соответствующих мероприятий.

Среди всех перечисленных в указе мероприятий, которые президент предложил правительству Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение, нет упоминания о военном параде в Киеве.

Ранее, 9 июля Зеленский предложил не проводить дорогой помпезный парад на День Независимости, а выделить 300 млн грн на премии украинским военным.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Как правило, 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", - подчеркнул Зеленский.

Идея Зеленского об отказе от военного парада вызвала неоднозначную реакцию в украинских политических кругах.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ с поручениями Кабинету министров Украины по поводу празднования 28-летия Независимости Украины, причем план...
 
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