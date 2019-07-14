На Бали пройдут рейды против нелегальных российских гидов

Источник материала: Интерфакс

Власти Бали намерены провести рейды по поимке и последующему аресту нелегальных российских гидов, которые работают на курортах острова, сообщает портал Coconuts Bali.

"Проблема нелицензированных гидов на курортах Бали появилась давно, но только сейчас она достигла своего пика, поскольку количество таких гидов, большинство которых из России, выросло многократно за последний год. Переориентация на российский рынок с целью увеличить турпоток на Бали из РФ привела к тому, что местные жители нанимают россиян на работу. Это негативно сказывается на туристическом имидже острова", - пишет издание.

Как отмечает портал, власти Бали приняли решение создать рабочую группу, которая займется отслеживанием нелегальных гидов-иностранцев. Все они будут арестованы и депортированы на родину.

"Многие иностранцы приезжают на Бали по рабочей визе, например, в качестве инструктора по дайвингу или сотрудника турагентства, но потом решают остаться на острове и зарабатывать гидом для туристов из своей страны. Чтобы работать по этой специальности необходимо получить сертификат гида на Бали. Нелегалы, минуя этот процесс, отнимают работу профессионалов", - цитирует портал представителя индонезийской Ассоциации гидов (HPI) Bali Ньомана Суарму.

По его словам, это только одна часть проблемы, вторая - незнание основ балийской истории и культуры. "Они могут пропустить ряд храмов острова или дать неточные описания достопримечательностям", - добавил он.

По данным Центрального статистического агентства (BPS), с января по май Бали посетили около 64 тыс. российских туристов, тогда как за аналогичный период прошлого года - 56 тыс. россиян.