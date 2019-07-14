|
Омбудсмены РФ и Украины могут обменяться списками задержанных украинцев и россиян 16 июля
Источник материала: Интерфакс
Украинский омбудсмен Людмила Денисова ожидает, что во вторник, 16 июля, ей удастся обменяться списками удерживаемых граждан Украины и России со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, после чего стороны смогут перейти к верификации.
"Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан на территориях Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы. Будем их верифицировать", - сказала Денисова на совместной пресс-конференции с российским омбудсменом в понедельник в Киеве.
"Мы продолжим сотрудничество и говорим о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию этих граждан, которые удерживаются, и будем проводить возможные встречи для определения механизмов их возвращения", - пояснила украинский омбудсмен.
В свою очередь Москалькова отметила, что во вторник омбудсмены двух стран проведут встречу в Москве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский омбудсмен Людмила Денисова ожидает, что во вторник, 16 июля, ей удастся обменяться списками удерживаемых граждан Украины и России со своей российской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)