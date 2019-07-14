Омбудсмены РФ и Украины могут обменяться списками задержанных украинцев и россиян 16 июля

Источник материала: Интерфакс

Украинский омбудсмен Людмила Денисова ожидает, что во вторник, 16 июля, ей удастся обменяться списками удерживаемых граждан Украины и России со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, после чего стороны смогут перейти к верификации.

"Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан на территориях Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы. Будем их верифицировать", - сказала Денисова на совместной пресс-конференции с российским омбудсменом в понедельник в Киеве.

"Мы продолжим сотрудничество и говорим о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию этих граждан, которые удерживаются, и будем проводить возможные встречи для определения механизмов их возвращения", - пояснила украинский омбудсмен.

В свою очередь Москалькова отметила, что во вторник омбудсмены двух стран проведут встречу в Москве.