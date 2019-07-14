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Школа обучения пионеров и членов БРСМ "Лидер" пройдет 16-18 июля в поселке Мухавец

15.07.2019 17:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Активисты БРСПО и БРСМ смогут принять участие в школе обучения "Лидер" 16-18 июня в палаточном городке на полигоне Брестский в городском поселке Мухавец, сообщает Брестский областной исполнительный комитет.

"Участников школы "Лидер" ждет насыщенная программа подготовленная организаторами. Это тренинги по формированию лидерских качеств и волонтерству, психологические тесты и мастер классы по проектированию и планированию", - говорится в сообщении облисполкома.

Кроме того,  будут проходить соревнования по пионерболу и волейболу, различные мастер-классы, подготовка и презентация флеш-мобов, турнир по сбору пазлов и квест-игра.

Также участники смогут попеть песни под гитару, сидя у костра, принять участие в караоке-батле и посмотреть фильм "Брестская крепость" в кинотеатре под парашютом.

Мероприятие проводится при поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

 
 
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Активисты БРСПО и БРСМ смогут принять участие в школе обучения "Лидер" 16-18 июня в палаточном городке на полигоне Брестский в городском поселке Мухавец, сообщает...
 
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