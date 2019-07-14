В Гонконге демонстранты избили полицейских - одному откусили пальцы









РИА Новости . По словам свидетелей, некоторые участники акции против законопроекта об экстрадиции пытались оттеснить полицейский кордон возле районного спортивного комплекса, сообщает





Манифестанты заявили, что полиция применила против них перцовый баллончик без предупреждения.





Вскоре полиция попыталась вытеснить демонстрантов с гонконгских улиц, сотни протестующих отошли к торговому центру New Town Plaza в районе Шатин (Shatin) в Новых Территориях Гонконга. Там и произошли крупные столкновения. Группа участников акции внутри здания принялась колотить полицейских зонтиками, бутылками и другими предметами. Протестующих было значительно больше, и правоохранители были вынуждены отступить, а их попытка использовать перцовый баллончик и дубинки для разгона толпы не удалась. Через некоторое время полицейские перестроились, к ним прибыли подкрепления, и тогда они успешно применили дубинки против манифестантов.





В результате столкновений полиция задержала 37 участников протестов в районе Шатин – всего 20 мужчин и 17 женщин. Правоохранительные органы сообщили, что 11 сотрудников получили ранения: один из них заявил, что ему откусили пальцы.