ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гонконге демонстранты избили полицейских - одному откусили пальцы

15.07.2019 18:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Столкновения произошли в воскресенье в Гонконге, полиция задержала 37 человек, при этом 11 сотрудников правоохранительных органов пострадали, несколько раз против манифестантов применялся перцовый баллончик.



По словам свидетелей, некоторые участники акции против законопроекта об экстрадиции пытались оттеснить полицейский кордон возле районного спортивного комплекса, сообщает РИА Новости

Манифестанты заявили, что полиция применила против них перцовый баллончик без предупреждения.

Вскоре полиция попыталась вытеснить демонстрантов с гонконгских улиц, сотни протестующих отошли к торговому центру New Town Plaza в районе Шатин (Shatin) в Новых Территориях Гонконга. Там и произошли крупные столкновения. Группа участников акции внутри здания принялась колотить полицейских зонтиками, бутылками и другими предметами. Протестующих было значительно больше, и правоохранители были вынуждены отступить, а их попытка использовать перцовый баллончик и дубинки для разгона толпы не удалась. Через некоторое время полицейские перестроились, к ним прибыли подкрепления, и тогда они успешно применили дубинки против манифестантов.

В результате столкновений полиция задержала 37 участников протестов в районе Шатин – всего 20 мужчин и 17 женщин. Правоохранительные органы сообщили, что 11 сотрудников получили ранения: один из них заявил, что ему откусили пальцы. 
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столкновения произошли в воскресенье в Гонконге, полиция задержала 37 человек, при этом 11 сотрудников правоохранительных органов пострадали, несколько раз против...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил Путина в дезинформации населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки через плечо campomaggi вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика