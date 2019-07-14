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Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил Путина в дезинформации населения

15.07.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На заявления Путина с нашей стороны должны последовать действия, - об этом в беседе с журналистами заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает «Грузия.Онлайн».

Он отметил, что Путин предоставляет населению неверную информацию и поэтому следует объяснить будущему поколению, что реально происходило в прошлом.

«Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков. Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно», - сказал Каладзе.


На вопрос о том, должно ли последовать на это реагирование со стороны властей и соответствующие заявления, Каладзе ответил: «Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия».

Как заявил Путин российским журналистам, «при развале Российской Империи в годы Первой Мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала». Что касается Цхинвальского региона, по словам Путина, в 1919-1920 годах Грузия устроила геноцид в «Южной Осетии».
 
 
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На заявления Путина с нашей стороны должны последовать действия, - об этом в беседе с журналистами заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает «Грузия.Онлайн».
 
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