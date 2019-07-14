Защитникам Куропат Григорию Асаулу и Денису Урбановичу присудили штраф

«Новы час» . Судья оштрафовал активистов на 20 (510 рублей) и 30 (765 рублей) базовых величин соответственно, сообщает





Дениса Урбановича задержали 13 июля во время Куропатской стражи у ресторана «Поедем поедим». На следующий день, 14 июля, милиционеры задержали Илариона Трусова и Григория Асаула, который пытался защитить юношу от задержания.





Несовершеннолетнего Илариона Трусова освободили, однако на него составили протокол за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП).









Григория Асаула, который заступился за Илариона, обвинили по статье 23.4 (неповиновение требованию должностного лица) и 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Ночь активист провел в заключении.





Суд признал Григория Асаула виновным по этим двум статьям и наказал штрафом в 20 базовых величин.





Дениса Урабановича также приговорили к штрафу в 30 базовых величин по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).











