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Защитникам Куропат Григорию Асаулу и Денису Урбановичу присудили штраф

15.07.2019 18:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 июля в суде Минского района судили защитников Куропат Григория Асаула и Дениса Урбановича, которых задержали еще в прошлые выходные.

Судья оштрафовал активистов на 20 (510 рублей) и 30 (765 рублей) базовых величин соответственно, сообщает «Новы час».

Дениса Урбановича задержали 13 июля во время Куропатской стражи у ресторана «Поедем поедим». На следующий день, 14 июля, милиционеры задержали Илариона Трусова и Григория Асаула, который пытался защитить юношу от задержания.

Несовершеннолетнего Илариона Трусова освободили, однако на него составили протокол за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП).


Григория Асаула, который заступился за Илариона, обвинили по статье 23.4 (неповиновение требованию должностного лица) и 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Ночь активист провел в заключении.

Суд признал Григория Асаула виновным по этим двум статьям и наказал штрафом в 20 базовых величин.

Дениса Урабановича также приговорили к штрафу в 30 базовых величин по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).
 
 
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15 июля в суде Минского района судили защитников Куропат Григория Асаула и Дениса Урбановича, которых задержали еще в прошлые выходные.
 
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