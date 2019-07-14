ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧП на московском направлении: грузовой поезд сошел с рельсов

15.07.2019 18:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На московском направлении Белорусской железной дороги произошло что-то нехорошее: движение поездов временно остановлено.

ЧП на московском направлении: грузовой поезд сошел с рельсов
Пресс-служба БелЖД загадочно молчит, государственные СМИ - тоже, а среди пассажиров уже ходят слухи о сошедшем с рельс составе.

- Наша электричка и ещё один грузовой поезд стоят на станции Славное уже почти час, - сообщает Телеграм-каналу Nexta один из пассажиров. - Людей по громкой связи оповестили, что "Будем стоять неопределённое время по независящим от окомотивной бригады причинам". Говорят, что сошёл с рельс поезд в районе остановки Приямино. Прошёл  машинист по вагонам, опросил нас: кто в Минск, кто ближе... На вопрос "Что случилось?" он сказал: "Мы не знаем, нам сказали стоять - и мы стоим, сколько времени - неизвестно".


Информацию о прекращении движения подтвердили также и из города Орши. Там объявили, что отправление электрички на Минск "задерживается на неопределенное время".

Позже подтвердилась информация о сходе с рельс поезда на участке БелЖД Орша - Минск. Это грузовой состав, а само ЧП произошло, по уточнённым данным, неподалёку от остановочного пункта Крупки.

Как минимум, два вагона сошли с рельсов, по остальным информация уточняется. Как сообщает источник в БелЖД, из Минска на место аварии уже отправлен восстановительный поезд, работники которого постараются вернуть товарняк на рельсы, а затем приступят к ремонту пострадавшего железнодорожного полотна. 

Движение поездов временно и поочередно в обоих направлениях организуют по второму пути, но при этом весьма вероятны задержки. 

О пострадавших при аварии пока ничего не известно.



Официально о происшествии по состоянию на 18 часов 15 июля ничего не сообщается. 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На московском направлении Белорусской железной дороги произошло что-то нехорошее: движение поездов временно остановлено.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД - верующим: поборы будут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика