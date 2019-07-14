ЧП на московском направлении: грузовой поезд сошел с рельсов

Пресс-служба БелЖД загадочно молчит, государственные СМИ - тоже, а среди пассажиров уже ходят слухи о сошедшем с рельс составе.





- Наша электричка и ещё один грузовой поезд стоят на станции Славное уже почти час, - сообщает Телеграм-каналу Nexta один из пассажиров. - Людей по громкой связи оповестили, что "Будем стоять неопределённое время по независящим от окомотивной бригады причинам". Говорят, что сошёл с рельс поезд в районе остановки Приямино. Прошёл машинист по вагонам, опросил нас: кто в Минск , кто ближе... На вопрос "Что случилось?" он сказал: "Мы не знаем, нам сказали стоять - и мы стоим, сколько времени - неизвестно".









Информацию о прекращении движения подтвердили также и из города Орши. Там объявили, что отправление электрички на Минск "задерживается на неопределенное время".





Позже подтвердилась информация о сходе с рельс поезда на участке БелЖД Орша - Минск. Это грузовой состав, а само ЧП произошло, по уточнённым данным, неподалёку от остановочного пункта Крупки.





Как минимум, два вагона сошли с рельсов, по остальным информация уточняется. Как сообщает источник в БелЖД, из Минска на место аварии уже отправлен восстановительный поезд, работники которого постараются вернуть товарняк на рельсы, а затем приступят к ремонту пострадавшего железнодорожного полотна.





Движение поездов временно и поочередно в обоих направлениях организуют по второму пути, но при этом весьма вероятны задержки.





О пострадавших при аварии пока ничего не известно.











Официально о происшествии по состоянию на 18 часов 15 июля ничего не сообщается.