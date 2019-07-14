Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в районе Крупок

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь порожних вагонов сошли с рельсов на перегоне Крупки-Приямино в Минской области при следовании грузового поезда №3007 по первому главному пути. Изменен график движения некоторых пассажирских поездов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Инцидент произошел сегодня в 16.08. Всего в составе насчитывалось 89 вагонов, они следовали по маршруту Орша-Минск. "В настоящее время проводится работа по восстановлению движения. Задействованы восстановительные поезда со станций Орша-Центральная и Минск-Сортировочный. Пострадавших нет, ущерб экологии не нанесен", - отметили в пресс-центре.

Движение четных и нечетных поездов организовано по второму главному пути перегона.

Изменен график движения некоторых пассажирских поездов. Так, поезд межрегиональных линий бизнес-класса №704 Минск-Витебск, отправлением из Минска в 17.04 следует измененным маршрутом через Молодечно, Полоцк, поезд межрегиональных линий экономкласса №612 Барановичи-Витебск/Кричев отправлением из Барановичей в 15.10 - от станции Минск-Пассажирский через Осиповичи, Могилев.

"Более подробную информацию об организации движения поездов можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105. Приносим извинения у пассажиров за причиненные неудобства", - проинформировали в БЖД.

Причина происшествия устанавливается. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.-0-