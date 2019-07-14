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Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля

15.07.2019 20:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Грандиозный концерт и целая россыпь звездных имен. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля

28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи творческого форума множество открытий. Разрешилась и главная интрига международного форума: стали известны результаты взрослого конкурса исполнителей эстрадной песни. Итак, гран-при уезжает в Казахстан. Сегодня вечером на гала-концерте закрытия в Летнем амфитеатре победитель выйдет на сцену.

В ожидании финального шоу и наш корреспондент Анастасия Аласания.

Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля

Молдавский музыкант Константин Москович каждый раз уезжает из Витебска с яркими эмоциями и чемоданом подарков наперевес.

Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля

Константин Москович, артист (Молдова): 
Вы у меня спросили, зачем я с сумочкой. У меня целый список от супруги. Это обязательно белорусская косметика. На протяжении 21 года, сколько я сюда приезжаю, я привожу ей белорусскую косметику. Ей очень нравится, ей очень подходит, и она очень качественная и очень хорошая.

Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля

Запакуют в чемоданы заветные «лиры» лауреаты конкурса исполнителей эстрадной песни. Третье место разделили Россия и Украина, серебро – у Беларуси и Израиля, первая премия – у Грузии. Гран-при же уедет в Казахстан.

Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля

Лидер двух конкурсных дней впечатлил не только жюри, но и журналистов. Харизматичный Адильхан Макин интервью давал исключительно сидя, скрестив ноги и прижав колени к полу, по старой доброй казахской традиции демонстрируя уважение к окружающим и гостеприимство народа, который он представляет на «Славянском базаре».

Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

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Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля

Анастасия Аласания, СТВ:
Прощальные позывные «Славянского базара» прозвучат уже совсем скоро. На сцену Летнего амфитеатра сегодня выйдут Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили, Александр Маршал,  Ольга Бузова, солистка Ace of Base. Но официальное закрытие фестиваля отнюдь не означает, что праздник завершен. Впереди еще два дня концертов. Яркую рок-точку в истории 28-го международного форума поставит в среду группа «Кипелов».

Люди в материале: Анастасия Аласания
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Грандиозный концерт и целая россыпь звездных имен. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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