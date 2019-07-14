|
Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Грандиозный концерт и целая россыпь звездных имен. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи творческого форума множество открытий. Разрешилась и главная интрига международного форума: стали известны результаты взрослого конкурса исполнителей эстрадной песни. Итак, гран-при уезжает в Казахстан. Сегодня вечером на гала-концерте закрытия в Летнем амфитеатре победитель выйдет на сцену.
Молдавский музыкант Константин Москович каждый раз уезжает из Витебска с яркими эмоциями и чемоданом подарков наперевес.
Константин Москович, артист (Молдова):
Запакуют в чемоданы заветные «лиры» лауреаты конкурса исполнителей эстрадной песни. Третье место разделили Россия и Украина, серебро – у Беларуси и Израиля, первая премия – у Грузии. Гран-при же уедет в Казахстан.
Лидер двух конкурсных дней впечатлил не только жюри, но и журналистов. Харизматичный Адильхан Макин интервью давал исключительно сидя, скрестив ноги и прижав колени к полу, по старой доброй казахской традиции демонстрируя уважение к окружающим и гостеприимство народа, который он представляет на «Славянском базаре».
Анастасия Аласания, СТВ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля
Новости Беларуси. Грандиозный концерт и целая россыпь звездных имен. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)