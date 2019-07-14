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Денис Майданов: сознательно веду дочь на «Славянский базар»

15.07.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Денис Майданов в такого рода конкурсах никогда не участвовал. Но не отрицает, что однажды Россию на «Славянском базаре» может представить его дочь Влада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Майданов: сознательно веду дочь на «Славянский базар»

Денис Майданов, заслуженный артист России:
Дочь сознательно я сюда веду. Я ей сказал в свое время, что на тебе ответственность больше, чем на мне. Потому что ты выходишь на сцену, у тебя уже есть имя, и ты не можешь его как-то понизить, запятнать. У тебя планка выше, поэтому тебе нужно будет работать в два раза больше. Владу это не смутило.

Денис Майданов: сознательно веду дочь на «Славянский базар»

Сын… пока ему 5,5 лет, он еще слишком мелкий, чтобы о чем-то мечтать. Но поет хорошо. Но я не знаю, выдержит ли сцена троих Майдановых – думаю, что это, наверное, перебор.

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Новости Беларуси. Денис Майданов в такого рода конкурсах никогда не участвовал. Но не отрицает, что однажды Россию на «Славянском базаре» может представить его...
 
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