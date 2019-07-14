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«Бароша, тебе нравится?» Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большинство людей знает ее по двум пластическим операциям для эпатажного образа и пяти мужьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таня Барби, артистка (Россия):
Не удивительно, что костюмы на самой Тане Барби, ее вечном спутнике Бароне и кукле тоже в розовых тонах. Создал их специально для «Славянского базара» известный дизайнер Вячеслав Зайцев. Считай, коллега артистки.
Таня Барби:
Встречу с артисткой витебский дизайнер Катя Струкова назначила в собственной мастерской, чтобы вместе с русской Барби сделать несколько необычную белорусскую. Таких хэнд-мэйд шедевров в коллекции Тани еще не было.
Витебской кукле обязательно найдется место в будущем музее Барби в Москве, где выставят более 2000 уникальных экспонатов.
– Я дарю тебе первый барби-светильник, который ты создала своими руками.
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Новости Беларуси. Большинство людей знает ее по двум пластическим операциям для эпатажного образа и пяти мужьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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