ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 15.07.2019

15.07.2019 19:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для кого разработан еще один дополнительный тариф на электроэнергию? Как намерен изменить закупки в Беларуси мировой гигант по продаже мебели и как МАЗ увеличивает продажи грузовиков на украинском рынке? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плата за использования электроэнергии для отопления и подогрева воды будет рассчитываться по спецтарифу

IKEA планирует в ближайший год удвоить закупки в Беларуси

В Беларуси изменили ассортиментные перечни обязательных товаров для торговых объектов

Новости экономики за 15.07.2019

МАЗ ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ ПЯТЕРКУ ПРОДАВЦОВ ГРУЗОВЫХ МАШИН НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ

МАЗ увеличивает продажи своей техники на украинском рынке. По итогам первого полугодия наш производитель занял пятое место, совсем немного уступив Ford и Mercedes и потеснив в первой десятке таких гигантов, как Volkswagen, MAN и Peugeot. Эксперты говорят, что это не предел. Объемы продаж в ближайшее время могут буквально взлететь. Сейчас идут переговоры об организации сборки грузовиков из белорусских комплектующих на базе легендарного ЗАЗа. В случае их успеха первая машина сойдет с конвейера уже в 2019 году.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Для кого разработан еще один дополнительный тариф на электроэнергию? Как намерен изменить закупки в Беларуси мировой гигант по продаже мебели и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Плата за использования электроэнергии для отопления и подогрева воды будет рассчитываться по спецтарифу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика