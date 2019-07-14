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Плата за использования электроэнергии для отопления и подогрева воды будет рассчитываться по спецтарифу

15.07.2019 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Субъекты хозяйствования вслед за гражданами также получили дополнительный тариф на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По специальному тарифу будут платить организации, которые используют электричество для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Такая группа потребителей появится после запуска БелАЭС и переоборудования некоторых котельных. В эту же группу могут войти и бюджетные организации, которые отопление своих помещений организуют аналогичным образом.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Субъекты хозяйствования вслед за гражданами также получили дополнительный тариф на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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