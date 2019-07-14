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Плата за использования электроэнергии для отопления и подогрева воды будет рассчитываться по спецтарифу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Субъекты хозяйствования вслед за гражданами также получили дополнительный тариф на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По специальному тарифу будут платить организации, которые используют электричество для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Такая группа потребителей появится после запуска БелАЭС и переоборудования некоторых котельных. В эту же группу могут войти и бюджетные организации, которые отопление своих помещений организуют аналогичным образом.
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Плата за использования электроэнергии для отопления и подогрева воды будет рассчитываться по спецтарифу
Новости Беларуси. Субъекты хозяйствования вслед за гражданами также получили дополнительный тариф на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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